Un anti-Aillet réfugié dans le diocèse de Nantes

Curieuse présentation d’un prêtre curé de Saint-André des Eaux dans l’agglomération de Saint-Nazaire (diocèse de Nantes), qui laisse entendre quelques accrocs à la collégialité dans le diocèse de Bayonne :

“Suite à quelques « incompréhensions » et « désaccords » pastoraux avec mon nouvel Évêque, celui-ci accède à ma demande pour un changement de diocèse et, avec son accord, contact est pris avec le diocèse de Nantes où Monseigneur James ouvre la porte et accepte de m’accueillir sur son Diocèse. Je suis donc nommé en 2018 pour 1 an comme prêtre coopérateur sur la Paroisse Saint François en St Nazaire, en même temps que le Père Arnaud devient son nouveau curé. Une année pour découvrir les réalités humaines de la Loire Atlantique, du Diocèse de Nantes et apporter mon aide sur la paroisse d’accueil à Saint Nazaire avant de recevoir une mission plus durable sur ce territoire pour les années à venir. C’est chose faites à ce jour où je reçois avec joie mission et charge de curé pour la Paroisse Notre Dame des Eaux“.

Il s’agit en effet d’un des prêtres opposés à Mgr Aillet; avant son départ, ce curé originaire de Mourenx était en 2017 curé de Sauvelade et en 2015 à Mourenx.