Agenda : Pèlerinage de Nuit vers Chartres du 24 au 25 mars

Grande Marche de nuit pour jeunes pros, époux et pères de famille dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 mars sur le thème : “Virilité et sainteté à son école”. Des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre accompagneront les hommes volontaires, de Chartres, Rambouillet /Saint Martin de Bréthencourt, Le Plessis-Robinson, Versailles (ou d’ailleurs !) pour une marche de 35 km (départ de Gazeran) au cœur de la nuit : effort, rusticité, pauses conviviales, méditations, chapelet, confessions et messe dans la crypte de la cathédrale de Chartres à l’aube.