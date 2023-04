Saint-Denis (93) : les nominations diocésaines

Voici les nominations du diocèse de Saint-Denis, au nord de Paris.

Le conseil presbytéral a été renouvelé :

Les membres élus et nommés au Conseil presbytéral de 2023 à 2026, pour le diocèse de Saint-Denis-en-France sont :

MEMBRES ÉLUS

P. Elorian ATSIMA

P. Jeanpie BONKOSI

P. Jacques BRAEM

P. Triet BUI

P. Patrice GAUDIN

P. Jean-Christophe HELBECQUE

P. Bruno LECLERC

P. Alain LE NEGRATE

P. Serge NZUZI

P. Dominique PELLET

P. Marcio PENA GUILLERMO

P. Patrick RABARISON

MEMBRES DE DROIT

P. Philippe GUIOUGOU, vicaire général

P. Nicolas MAINE, chancelier

MEMBRES NOMMÉS PAR L’ÉVÊQUE

P. Marcel MARTINKO

P. Jean SIBOUT

P. Marc LEVEILLÉ NIZEROLLE (Représentant les prêtres aînés)

P. Patrick-Jacques LEFEVRE

Première vague :

Unités pastorales

Unité pastorale d’Aubervilliers/La Courneuve/Sainte Marthe de Pantin

Le Père Moïse N’GUETTA, prêtre de la Congrégation des Fils de la Charité, avec l’accord de son Supérieur général, est nommé pour trois ans au service de l’Unité pastorale d’Aubervilliers/La Courneuve/Sainte-Marthe de Pantin, plus particulièrement au service des paroisses Saint-Yves des Quatre-Routes et Saint-Lucien, dont il est nommé vicaire.

Unité pastorale du Haut Plateau

Le Père Désiré TSOUARI, prêtre fidei donum du diocèse de Nkayi (République du Congo), est nommé pour trois ans curé des paroisses de Notre-Dame-de-Lourdes des Coudreaux, Saint-Pierre – Saint-Paul, Jésus-Adolescent de Montfermeil, Sainte-Bernadette de Gagny, Saint-Christophe de Coubron, Saint-Médard de Courtry et Saint-Nicolas de Vaujours. Il sera membre de la Fraternité missionnaire des prêtres pour la ville à Montfermeil.

Unité pastorale Le Raincy/Gagny/Villemomble

Le Père Étienne MASQUELIER, prêtre du diocèse de Paris, avec l’accord de son archevêque, est nommé pour trois ans curé des paroisses Saint-Louis et Notre-Dame de l’Espérance de Villemomble, et membre de la Fraternité missionnaire des prêtres pour la ville à Villemomble.

Unité pastorale de Montreuil

Le Père Népomucène RAKOTOMAMONJY, prêtre du diocèse d’Ambositra (Madagascar), prêtre étudiant, résidera au presbytère de Saint-Pierre–Saint-Paul de Montreuil.

Unité pastorale de Noisy-Le-Grand/Gournay-sur-Marne

Le Père Ralph ARTHUR, prêtre de la Congrégation des Petits Frères et Petites Sœurs de l’Incarnation, prêtre étudiant, d’origine haïtienne, résidera au presbytère de Saint-Arnoult à Gournay-sur-Marne.

Unité pastorale de Rosny-sous-Bois/Noisy-le-Sec

Le Père Guy HOUNDJO, est nommé pour six ans curé des paroisses Saint-Étienne et Saint-Jean-Baptiste de Noisy-le-Sec.

Le Père Benjamin MBOY MIFUNDU, prêtre de la Société du Verbe Divin, avec l’accord de son responsable provincial, est nommé pour trois ans au service de l’Unité pastorale de Rosny-sous-Bois/Noisy-le-Sec, plus particulièrement au service des paroisses Notre-Dame de la Visitation, Sainte-Geneviève et Saint-Laurent de Rosny-sous-Bois, dont il est nommé vicaire.

Unité pastorale de Sevran/Livry-Gargan

Le Père Joseph ZHAO, prêtre de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice, avec l’accord de son Supérieur provincial, est nommé pour trois ans curé des paroisses Notre-Dame de Livry et Saint-Michel de Gargan à Livry-Gargan. Il demeure aumônier de la communauté chinoise qui se rassemble à Sainte-Marthe de Pantin.

Le Père David KRUPA, est nommé pour quatre ans en mission d’études et vicaire dominical des paroisses Notre-Dame de Livry et Saint-Michel de Gargan à Livry-Gargan. Il résidera au presbytère de Saint-Michel de Gargan.

Unité pastorale de Tremblay-en-France/Villepinte

Le Père Paulraj ROCK, est nommé pour trois ans vicaire des paroisses Marcel-Callo, Notre-Dame du Très-Saint-Sacrement, Saint-Médard et Sainte-Thérèse du Vert-Galant de Tremblay-en-France.

Nominations diocésaines

Le Père Paul-Théodore AZIABO, est nommé pour trois ans aumônier des Équipes du Rosaire, avec effet au 1er avril 2022.

Monsieur et Madame Pascal et Florence CARTERON, sont nommés pour trois ans, délégués épiscopaux pour la Pastorale familiale.

Le Père François-Xavier DESGRANGE, est nommé pour trois ans directeur spirituel du conseil de la curia Notre-Dame de la Sagesse (Légion de Marie).

Madame Denise FINSAC, est nommée pour trois ans aumônier bénévole auxiliaire à l’aumônerie catholique de la Maison d’Arrêt de Villepinte, avec effet au 1er mai 2022.

Sœur Christine POUSSET, sœur Auxiliatrice, est nommée pour trois ans aumônier responsable d’équipe et référent pour la Maison d’arrêt de Villepinte.

Le Père Paulraj de Britto ROCK, est nommé pour trois ans prêtre accompagnateur de l’équipe de la Pastorale Familiale.

Prorogation de mission

Madame Marie-Madeleine AFOUBA, est renouvelée pour trois ans, responsable de l’aumônerie catholique à l’Hôpital Avicenne.

Monsieur Pierrick CHATELLIER, est renouvelé pour trois ans, délégué épiscopal à l’Enseignement catholique et directeur diocésain de l’Enseignement catholique.

Le Père Bertrand COLLIGNON, est renouvelé pour trois ans, curé des paroisses Sainte Louise de Marillac, Saint-Jean L’Evangéliste à Drancy, et modérateur de l’Equipe pastorale de l’Unité pastorale de Bobigny/Drancy.

Monsieur Dominique DEVERNAY, est renouvelé pour trois ans, président de la Délégation du Secours Catholique de Seine-Saint-Denis, avec effet au 1er juin 2022.

Madame Chantal DONZE, est renouvelée pour trois ans, directrice diocésaine des Pèlerinages.

Le Père Michel ERCHE, est renouvelé pour un an, curé des paroisses Saint-Sulpice, Saint-Pierre de Nonneville et Saint-Joseph d’Aulnay-sous-Bois.

Le Père Wayéname KOUTANDJI, est renouvelé pour trois ans, prêtre accompagnateur pour le Pôle jeune pour les 13-17 ans.

Madame Anna Fala LOOKY, est renouvelée pour trois ans, responsable diocésaine pour le Pôle jeunes.

Madame Marie-Noëlle MARY, est renouvelée pour trois ans, déléguée épiscopale de la Pastorale de la santé.

Madame Hélène NICOLAS, est renouvelée pour trois ans, déléguée épiscopale de la Catéchèse.

Le Père Patrick RABARISON, est renouvelé pour trois ans, prêtres accompagnateur pour le Pôle jeunes pour les 18-30 ans.

Autres missions

Le Père Sostel BOLOMA, est mis à la disposition du diocèse de Vanne.

Fin de mission

Mgr Pascal DELANNOY, avec l’ensemble du diocèse, remercie ceux et celles dont la mission arrive à échéance. Qu’ils et elles soient assurés de notre communion de prière dans l’action de grâce.

Monsieur Alain CAZADE, aumônier titulaire à l’aumônerie catholique de la Maison d’Arrêt de Villepinte.

Le Père Jean-Pierre DALENS, curé de la paroisse Saint-Germain-L’Auxerrois de Pantin. Prêtre aîné, il résidera à Pantin.

Le Père Raphaël GRONDIN, prêtre accompagnateur de l’équipe de la Pastorale Familiale.

Monsieur et Madame Jean-Marc et Nicole HELBECQUE, délégués épiscopaux pour la Pastorale familiale.

Quittent le diocèse

Le Père Thomas de BOISGELIN, prêtre du diocèse de Paris, vicaire des paroisses Notre-Dame-des-Vertus et Saint-Paul – Sainte-Geneviève du Montfort d’Aubervilliers et de la paroisse Sainte-Marthe des Quatre Chemins de Pantin, membre de la Fraternité missionnaire des prêtres pour la ville à Aubervilliers.

Le Père Mathieu HANGNOUN, prêtre du diocèse d’Abomey (Bénin), prêtre étudiant à Noisy-Le-Grand, il termine ses études et rejoint son diocèse.

Le Père Hubert LOUVET, curé des paroisses de Notre-Dame-de-Lourdes des Coudreaux, Saint-Pierre – Saint-Paul, Jésus-Adolescent de Montfermeil, Sainte-Bernadette de Gagny, Saint-Christophe de Coubron, Saint-Médard de Courtry et Saint-Nicolas de Vaujours, membre de la Fraternité missionnaire des prêtres pour la ville à Montfermeil.

Le Père Rodrigue ONGONG NTAMBWAL, prêtre de la Société du Verbe Divin, vicaire des paroisses Saint-Sulpice et Notre-Dame de Noisy-le-Grand et Saint-Arnoult de Gournay-sur-Marne.

Sœur Anne-Marie PETITJEAN (Sœur Auxiliaire du Sacerdoce), déléguée épiscopale du service diocésain pour l’unité des chrétiens.

Seconde vague :

UNITÉS PASTORALES :

Unité pastorale d’Aubervilliers/La Courneuve/Sainte Marthe de Pantin

Le Père Georges Lumen OUENSAVI, prêtre de la Congrégation des Fils de la Charité, est nommé pour trois ans modérateur de l’équipe pastorale de l’Unité pastorale.

Le Père Konstantin DROIN, prêtre du diocèse de Paris, avec l’accord de son Archevêque, est nommé pour trois ans membre de la Fraternité missionnaire des prêtres pour la ville d’Aubervilliers, vicaire des paroisses Notre-Dame des Vertus et Saint-Paul – Sainte-Geneviève du Montfort d’Aubervilliers et de la paroisse Sainte-Marthe des Quatre Chemins de Pantin.

Unité pastorale d’Aulnay-sous-Bois

Monsieur et Madame Francis et Ana ARIYANAYAGAM, sont nommés pour trois ans foyer d’accueil à la paroisse Saint-Joseph d’Aulnay-sous-Bois.

Unité pastorale de Bobigny/Drancy

Le Père Jacques Benoît Michaël MANGA, prêtre de l’Ordre des Écoles Pies, avec l’accord de son Supérieur provincial, est nommé pour trois ans vicaire de la paroisse Tous les Saints de Bobigny.

Unité pastorale de Bondy/Pavillons-sous-Bois

Sœur Catherine-Marie LIÉNARD, religieuse de l’Assomption, Monsieur Fréderic BIBEGAIN, Mesdames Eva ROUSSAS et Marie-Madeleine CARRAUD, sont nommés pour trois ans membres de l’équipe pastorale.

Unité pastorale d’Épinay-sur-Seine/Villetaneuse

Monsieur Patrick ANDRÉ, est nommé pour trois ans membre de l’équipe pastorale.

Unité pastorale du Haut Plateau

Le Père Roukoz BARRAK, prêtre maronite du diocèse d’Antelias (Liban), avec l’accord de son Archevêque, est nommé pour trois ans membre de la Fraternité missionnaire des prêtres pour la ville à Montfermeil, vicaire des paroisses de Notre-Dame-de-Lourdes des Coudreaux, Saint-Pierre – Saint-Paul, Jésus-Adolescent de Montfermeil, Sainte-Bernadette de Gagny, Saint-Christophe de Coubron, Saint-Médard de Courtry et Saint-Nicolas de Vaujours.

Monsieur et Madame José et Auricélia DOS SANTOS FERNANDES, sont nommés pour deux ans foyer d’accueil à la paroisse Sainte-Bernadette de Gagny.

Unité pastorale Le Blanc-Mesnil/Le Bourget/Dugny/Saint-Louis de Drancy

Le Père Florian RENAUD, prêtre de la Congrégation du Saint-Esprit, avec l’accord de son Provincial, est nommé pour trois ans vicaire des paroisses Notre-Dame, Sainte-Thérèse et Sacré-Cœur, Saint-Charles du Blanc-Mesnil, Saint-Nicolas du Bourget, Saint-Louis de Drancy et Saint-Denis de Dugny.

Le Père Prosper GASTO, prêtre de la Congrégation du Saint-Esprit, avec l’accord de son Provincial, est nommé pour trois ans vicaire des paroisses Notre-Dame, Sainte-Thérèse et Sacré-Cœur, Saint-Charles du Blanc-Mesnil, Saint-Nicolas du Bourget, Saint-Louis de Drancy et Saint-Denis de Dugny.

Le Père Habib Patrick ATANGA, prêtre de la Congrégation du Saint-Esprit, avec l’accord de son Provincial, est nommé pour trois ans vicaire des paroisses Notre-Dame, Sainte-Thérèse et Sacré-Cœur, Saint-Charles du Blanc-Mesnil, Saint-Nicolas du Bourget, Saint-Louis de Drancy et Saint-Denis de Dugny.

Unité pastorale de Neuilly-Plaisance/Neuilly-sur-Marne

Monsieur Jean-Noël FONTAINE, est nommé pour trois ans membre de l’équipe pastorale.

Madame Hortense MENSAH, est nommée pour trois ans membre de l’équipe pastorale.

Unité pastorale de Noisy-Le-Grand/Gournay-sur-Marne

Le Frère Gérard-Marie SCOMA, Frère Carme, avec l’accord de son Provincial, résidera au presbytère de la paroisse Saint-Paul des Nations à Noisy-le-Grand.

Le Père Giresse LAMANGOLO, prêtre de la Société du Verbe Divin, avec l’accord de son Provincial, est nommé pour trois ans vicaire des paroisses Saint-Sulpice et Notre-Dame de Noisy-le-Grand et Saint-Arnoult de Gournay-sur-Marne.

Unité pastorale de Pantin/Les Lilas/Le Pré-Saint-Gervais

Le Père Jacques GAGEY, prêtre du diocèse de Paris, avec l’accord de son Archevêque, est nommé pour trois ans curé de la paroisse Saint-Germain l’Auxerrois de Pantin.

Le Père Aymeric DJENGUE, prêtre de la Congrégation de Jésus et Marie (Eudistes), avec l’accord de son Supérieur général, est nommé pour trois ans vicaire de la paroisse Notre-Dame des Lilas.

Unité pastorale de Rosny-sous-Bois/Noisy-le-Sec

Madame Muguette ANDRELAN, est nommée pour trois ans membre de l’équipe pastorale

Unité pastorale de Saint-Denis/l’Ile Saint-Denis

Le Père Jacques Enjalbert, prêtre de la Compagnie de Jésus, avec l’accord de son Provincial, est nommé à mi-temps pour trois ans Chapelain de la Maison d’Eglise Saint-Paul de la Plaine.

Madame Ludivine LANCLUME, Monsieur et Madame Nicolas et Maylis LESTOILE, sont nommés pour trois ans membres de l’Équipe en charge pastorale de la paroisse Sainte-Geneviève de la Plaine (canon 517§2).

Monsieur Emmanuel MERGIRIE, est nommé pour trois membre de l’Équipe en charge pastorale de la paroisse Sainte-Jeanne d’Arc de la Mutualité à Saint-Denis (canon 5I7§2).

Unité Pastorale de Saint-Ouen

Monsieur Jean-François MARCHAL, est nommé pour trois ans membre de l’équipe pastorale.

Mesdames Agathe DELORME et Gersande LE MAIRE, sont nommées pour trois ans membres de l’équipe pastorale.

Unité pastorale de Sevran/Livry-Gargan

Le Père Laurent BALMA, prêtre fidei donum du diocèse de Kaya (Burkina Faso), avec l’accord de son Évêque, est nommé pour trois ans vicaire des paroisses des paroisses Saint-Martin et Sainte-Élisabeth de Freinville de Sevran.

Le Père Jean-Pierre RICHARD, prêtre des Missions Etrangères de Paris, avec l’accord de son Supérieur général, est nommé pour un an vicaire des paroisses Notre-Dame de Livry et Saint-Michel de Gargan à Livry-Gargan.

Unité pastorale de Stains/Pierrefitte

Le Père Ralph CHAMOUN, prêtre du diocèse de Saïda (Liban), prêtre étudiant, résidera au presbytère de Sainte-Thérèse des Joncherolles à Pierrefitte.

Madame Sergine THOBOR, est nommée pour trois ans membre de l’équipe pastorale, avec effet au 1er septembre 2021.

Unité pastorale de Tremblay-en-France/Villepinte

Le Père Wanyuan Joseph YANG, avec l’accord du Visiteur provincial de la Congrégation de la Mission, est nommé pour trois ans vicaire des paroisses de Notre-Dame de l’Assomption et Saint-Vincent-de-Paul de Villepinte.

Madame Monique VERTE, est nommée pour trois ans membre de l’équipe pastorale, avec effet au 1er septembre 2021.

Monsieur Laurent NAYO, est nommé pour trois membre de l’équipe pastorale, avec effet au 1er septembre 2021.

NOMINATIONS DIOCÉSAINES :

Monsieur Jean-Baptiste DUPUIS, est nommé pour cinq ans, à compter du 15 octobre 2022, économe diocésain.

Le Père Bertrand COLLIGNON, est nommé pour trois ans membre du Conseil épiscopal.

Madame Miranda CARTIER, est nommée pour trois ans membre du Conseil épiscopal.

Madame Muriel GRIMALDI, est nommée pour trois ans, à compter du 1er novembre 2022, déléguée épiscopale à la communication.

Le Père Jocelyn PETITFILS, est nommé pour trois ans prêtre accompagnateur de l’association Évangélis.

Le Père Daniel PIZIVIN, est nommé pour trois ans prêtre accompagnateur du service diocésain du catéchuménat.

Le Père Ryszard KONIECZNY, Monsieur Jean PELLOUX-PRAYER, diacre permanent, et Madame Laurence HENRY, sont nommés pour trois ans membres du Conseil de discernement au ministère diaconal.

Messieurs Jean PELLOUX-PRAYER et Frédéric HENRY, diacres permanents, sont nommés pour trois ans membres du Conseil Diocésain du Diaconat Permanent.

Monsieur Damien CHENUT, est nommé pour trois ans responsable de l’équipe d’aumônerie catholique de l’hôpital Delafontaine à Saint-Denis.

Le Père Laurent GIZARD, tout en demeurant Vice-chancelier, est autorisé à prendre une année sabbatique. Il résidera au presbytère de Villetaneuse.

Le Père Hermann Patrick ETOKABEKA, prêtre du diocèse d’Owando (République du Congo), est nommé pour trois ans accompagnateur fédéral de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) de la Seine-Saint-Denis.

PROROGATION DE MISSION :

Le Père Tran Xuan Triet Jean-Baptiste BUI, est renouvelé pour trois ans curé des paroisses Notre-Dame des Foyers, Saint-Charles des Ruffins et Saint-Maurice de la Boissière de Montreuil.

Le Père Serge NZUZI, prêtre fidei donum du diocèse de Kinshasa, est renouvelé pour trois ans curé des paroisses Saint-Germain l’Auxerrois et Saint-Luc-des-Grands-Champs de Romainville.

Le Père Georges Lumen OUENSAVI (Fils de la Charité), est renouvelé pour trois ans curé de la paroisse Saint-Yves de La Courneuve.

Le Père Frédéric MOUNIER (Paris), est renouvelé pour trois ans curé de la paroisse Saint-Gervais — Saint-Protais de Pierrefitte.

Le Père Marcel MARTINKO (Société du Verbe Divin), est renouvelé pour trois ans curé des paroisses Notre-Dame de la Visitation, Sainte-Geneviève et Saint-Laurent de Rosny-sous-Bois.

Le Père Jean SIBOUT (Congrégation du Saint-Esprit), est renouvelé pour trois ans curé des paroisses Notre-Dame, Sacré Cœur et Sainte-Thérèse, Saint-Charles du Blanc-Mesnil, Saint-Nicolas du Bourget, Saint-Louis de Drancy et Saint-Denis de Dugny, avec effet au 1er février 2022.

Le Père Joël VABRE (Fils de la Charité), est renouvelé pour trois ans curé des paroisses Notre-Dame du Rosaire, le Sacré-Cœur, Saint Ouen-le-Vieux de Saint-Ouen de Saint-Ouen.

Le Père Jocelyn PETITFILS (Paris), avec l’accord de son Archevêque et celui du modérateur de la Communauté de l’Emmanuel, est renouvelé pour trois ans vicaire des paroisses Saint-Louis et Saint-Pierre de Bondy, Notre-Dame de Lourdes et Saint-Augustin des Pavillons-sous-Bois.

Le Père Ranga Rao PATIBANDA (Société du Verbe Divin), est renouvelé pour trois ans vicaire des paroisses Notre-Dame de la Visitation, Sainte-Geneviève et Saint-Laurent de Rosny-sous-Bois.

Le Père Gaspard NTAKIRUTIMANA (Congrégation de la Mission), est renouvelé pour trois ans vicaire des paroisses Notre-Dame de l’Assomption et Saint-Vincent-de-Paul de Villepinte.

Le Père Hermann Patrick ETOKABEKA, prêtre fidei donum du diocèse d’Owando, est renouvelé pour trois ans vicaire des paroisses Saint-Sulpice et Saint-Pierre de Nonneville d’Aulnay-sous-Bois.

Le Père Zdzislaw POCZATEK (Societas Christi), est renouvelé pour trois ans à mi-temps vicaire des paroisses Saint-Leu – Saint-Gilles et Notre-Dame-de-Pontmain de Bagnolet, et mi-temps aumônier pour la communauté polonaise de Bagnolet.

Le Père Désiré TSOUARI, prêtre fidei donum du diocèse de Nkayi, est renouvelé pour deux ans accompagnateur des Groupes de prière du Renouveau Charismatique, avec effet au 1er septembre 2021.

Le Père Jean-Christophe HELBECQUE, est renouvelé pour trois ans délégué diocésain aux Vocations.

Le Père Benjamin VERGNIAUD (Fils de la Charité), est renouvelé pour deux ans aumônier diocésain de l’Action Catholique des Enfants, avec effet au 1er septembre 2021.

Madame Chantal GIROD, est renouvelée pour trois ans déléguée diocésaine au catéchuménat et responsable du Service diocésain.

Madame Brigitte TÉTART, est renouvelée pour un an responsable du Parcours Emmaüs (FORME 1).

Madame Brigitte TÉTART, est renouvelée pour deux ans membre du Conseil de discernement au ministère diaconal, avec effet au 1er septembre 2021

Monsieur Bernard MOULIN, diacre permanent, est renouvelé pour trois ans délégué diocésain pour la vie consacrée.

Monsieur Bernard MOULIN, diacre permanent, est renouvelé membre du Conseil épiscopal, avec effet au 1er septembre 2020.

Le Père Raphaël GRONDIN, est renouvelé pour trois ans aumônier de secteur Sud de l’Action Catholique Ouvrière, avec effet au 1er septembre 2021.

Le Père Bruno LECLERC, est renouvelé pour trois ans aumônier de secteur Nord-Est de l’Action Catholique Ouvrière, avec effet au 1er septembre 2021.

Le Père Frédéric MOUNIER, est renouvelé pour trois ans aumônier de secteur NORD de l’Action Catholique Ouvrière, avec effet au 1er septembre 2021.

Sœur Marie Giliette RASOAMALALA, Sœur de Notre-Dame de La Salette, est renouvelée pour trois ans animatrice pastorale sur l’unité pastorale de Neuilly-Plaisance et Neuilly-sur-Marne.

Membres des équipes pastorales des unités pastorales :

Sont renouvelés pour trois ans :

Aulnay-sous-Bois :

Monsieur Évariste RAMANOU

Madame Juliette OKANDZA

Bobigny/Drancy :

Madame Sandra TOUPANE

Épinay-sur-Seine/Villetaneuse :

Messieurs Jean-Guy AYIMIN et Claude GAUTHEY

Mesdames Marie Agnès GOYOR et Christelle MAJEUR

Unité pastorale de Gournay-sur-Marne/Noisy-le-Grand :

Messieurs Éric DA SILVA et Bernard DUPUY

Madame Marie-Josèphe DUBERTRET

Sœur Marie-Madeleine GUIHARD

Unité Pastorale Romainville/Bagnolet :

Monsieur Pierre GALLET

Mesdames Francine FROMONT et Audrina LEOPOLDO

Rosny-sous-Bois/Noisy-le-Sec :

Mesdames Marie-Anne MACREZ et Katiana MISAT

FIN DE MISSION :

Mgr Pascal DELANNOY, avec l’ensemble du diocèse, remercie ceux et celles dont la mission arrive à échéance. Qu’ils et elles soient assurés de notre communion de prière dans l’action de grâce.

Monsieur et Madame Jean et Marie BRICE, foyer d’accueil à la paroisse Sainte-Bernadette à Gagny.

Madame Isabelle KANCEL, animatrice en pastorale à Gagny.

Madame Agnès MEYER, animatrice en pastorale à Bobigny.

QUITTENT LE DIOCÈSE :

Le Père Clément Chimaobi EMEFU (Spiritain), vicaire des paroisses Notre-Dame, Sainte-Thérèse et Sacré-Cœur, Saint-Charles du Blanc-Mesnil, Saint-Nicolas du Bourget, Saint-Denis du Dugny et Saint-Louis de Drancy.

Le Père Angelo OKWAI-RWOTH (Spiritain), vicaire des paroisses Notre-Dame, Sainte-Thérèse et Sacré-Cœur, Saint-Charles du Blanc-Mesnil, Saint-Nicolas du Bourget, Saint-Denis du Dugny et Saint-Louis de Drancy.

Sœur Marie Léa BAKOARIVELO (Sœur Franciscaine missionnaire de Marie), animatrice en pastorale à Clichy-sous-Bois.

Le Père Jean-Marie CARRIÈRE (Compagnie de Jésus), co-responsable de la Maison d’Eglise, Eglise Saint-Paul de la Plaine.

Le Père Albert MERIAU (Missionnaire de la Plaine), prêtre aîné au Blanc-Mesnil.

CHEFS D’ÉTABLISSEMENT DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE :

Par décision de Mgr Pascal DELANNOY, sur proposition de Monsieur Pierrick CHATELLIER, directeur diocésain de l’Enseignement Catholique et délégué épiscopal pour l’Enseignement catholique, après consultation du Conseil de tutelle diocésain de l’Enseignement catholique ou, sur proposition des tutelles congréganistes, sont nommés chefs d’établissement :

Madame Sophie ANTOINE, de l’école Jean-Baptiste-de-La-Salle/Notre-Dame-de-la-Compassion à Saint-Denis.

Madame Aurélie KERIGNARD, de l’école Sainte-Croix à Noisy-le-Sec.

Madame Nathalie RIFFÉ, de l’école Saint-Yves à La Courneuve.

Madame Béatrice DANJOUX, de l’école Sainte-Marie au Bourget.

Monsieur Guillaume MARIE, du collège-lycée Charles-Péguy à Bobigny.

Madame Cécile CORDONNIER, du collège Fidelis à Montreuil.

Monsieur Xavier MANCEL, du collège-lycée Françoise-Cabrini à Noisy-le-Grand.

Fin de mission ou mutation dans l’Enseignement Catholique :

Madame Anne-Christine COMBEUIL, chef d’établissement du collège-lycée Françoise Cabrini à Noisy-le-Grand.

Monsieur Jean-Luc BARRE, chef d’établissement du collège-lycée Charles Péguy à Bobigny.

Madame Hélène MESSAGER, chef d’établissement de l’école Sainte-Croix à Noisy-le-Sec.

Cyrille HAYREAUD, chef d’établissement de l’école Ecole Jean-Baptiste-de-La-Salle – Notre-Dame-de-la-Compassion à Saint-Denis.

Hervé JOANNE, chef d’établissement de l’école Sainte-Marie au Bourget.