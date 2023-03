Evry (91) : les nominations diocésaines

Voici les différentes nominations pour le diocèse d’Evry en Essonne :

Au 11 janvier 2023 :

Conseil Diocésain de Discernement et d’Appel au Diaconat permanent

Au 1er septembre 2022, ont été renouvelés jusqu’au 31 août 2025

Monsieur Xavier PAIN, Diacre

Madame Pascale DOLO

Madame Marie-Françoise FERTÉ

Est nommé membre du Conseil, jusqu’au 31 août 2025

Monsieur Romuald CHAUMEAUX

Service Diocésain pour les Relations avec les Musulmans

Madame Marie-Thérèse BLANC

Est nommée déléguée diocésaine pour le Service Diocésain pour les Relations avec les Musulmans

Jusqu’au 31 août 2025

Service Diocésain des Solidarités et de l’Écologie : Madame Véronique FONTAINE, LME [laïque en mission ecclésiale]

Est nommée déléguée diocésaine adjointe pour le Service Diocésain des Solidarités et de l’Écologie,

à temps partiel,

Jusqu’au 31 août 2025

Ses autres missions demeurent

Au 23 novembre 2022

Sont nommés pour une mission diocésaine par Monseigneur Michel Pansard :

Mise en œuvre du Synode

Selon le décret n°2 des Actes du Synode “Évangéliser en prenant soin” page 10

Monsieur et Madame Gilles et Marie-Noëlle SAINT-AUBIN

sont nommés délégués diocésains référents synodalité

Pour 3 ans, renouvelable, jusqu’au 31 août 2025

Selon les décrets n°9 à 12 des Actes du Synode “Évangéliser en prenant soin” pages 20 et 21

Madame Corinne DELORMEL

est nommée déléguée diocésaine pour la Commission « Faire de l’Église une Maison sûre »

Pour 3 ans, renouvelable, jusqu’au 31 août 2025

Aumônerie de la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis

Madame Geneviève NDIAYE

Est nommée auxiliaire bénévole d’aumônerie à la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis,

Pour 2 ans, renouvelable

Au 1er septembre 2022 :

VICARIAT NORD-EST

Secteur pastoral de Montgeron – La Forêt

Nomination « in solidum avec l’équipe pastorale »

Père Ferdinand NYONSSÉ, Bafoussam (Cameroun),

Est nommé à l’équipe pastorale du secteur de Montgeron – La Forêt, solidairement responsable avec

les autres prêtres,

Pour 1 an

VICARIAT SUD-EST

Secteur pastoral de La Ferté-Alais – Val d’Essonne

Laïqc en Mission Ecclésiale

Monsieur Loïc PAYEN, LME

Est renouvelé à l’équipe pastorale et au service du secteur pastoral de La Ferté-Alais – Val

d’Essonne,

Pour 1 an

Conseil Presbytéral

Ont été élus membres du Conseil Presbytéral, le 25 mai 2022, pour 3 ans jusqu’au 30 juin 2025 :

Franck Valadier (Secrétaire général, membre du bureau)

Benoît Dubigeon (membre du bureau)

Olivier Morand (membre du bureau)

Achille Dzeboua Waffo

Renaud de La Soujeole

Nils Martellière

Pascal Ouedraogo

Yves Petiton

Jordi Postius

Christian Rémond

David Tanga Bekada

Sont nommés pour une mission diocésaine par Monseigneur Michel Pansard :

Dans les Mouvements diocésains

Fraternel

Monsieur Vincent JOSEPH, LME

Est nommé délégué diocésain pour le Fraternel

Pour 3 ans, renouvelable

Scouts et Guides de France

Père Manuel MAÏCAS, Ordre des Prêcheurs, o.p. (Dominicains)

Est renouvelé aumônier territorial pour les Scouts et Guides et France – Territoire Essonne Levant,

Pour 3 ans

Au 31 août 2022 :

Sont nommés au service d’un secteur pastoral du diocèse par Monseigneur Michel Pansard :

VICARIAT NORD

Secteur pastoral de Montlhéry – Longpont

Nomination « en lien avec l’équipe pastorale »

Père Christian Thierry EBELLA, Évry, Est nommé en lien avec l’équipe pastorale du secteur de Montlhéry – Longpont, pour 3 ans, renouvelable

VICARIAT SUD-OUEST

Secteur pastoral de Limours

Nomination « in solidum avec l’équipe pastorale »

Père Casimir ODJO, Nanterre,

Est nommé à l’équipe pastorale du secteur de Limours, solidairement responsable avec les autres

prêtres,

Pour 3 ans, renouvelable

Est nommé pour une mission diocésaine par Monseigneur Michel Pansard :

Dans les Services diocésains

Communication

Monsieur Laurent GRZYBOWSKI, LME,

Est nommé délégué diocésain pour le Service Diocésain de la Communication

Pour 3 ans, renouvelable

Monseigneur Michel Pansard les remercie d’avoir accepté ces nouvelles missions dans l’Église d’Évry. Il leur souhaite un

fructueux service ecclésial.

* * * * *

Au terme de sa mission, cesse sa responsabilité de Déléguée diocésaine pour le Fraternel

Madame Laura AMOUSSOU

Monseigneur Michel Pansard la remercie pour son service rendu auprès des jeunes et des adultes dans le diocèse tout

au long de ses années en Essonne.