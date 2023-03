Béatitubes

Le père Martin de Tours, actuel numéro 2 des Béatitudes, fait l’objet d’un signalement auprès du Procureur de la République et d’une enquête canonique préalable, a annoncé la communauté le 24 janvier après de récentes accusations d’agressions sexuelles contre le religieux. Selon une longue enquête publiée le 12 janvier par La Croix Hebdo, dix anciens élèves du Cours Agnès-de-Langeac, un internat situé à Autrey (Vosges) et placé sous la responsabilité des Béatitudes, auraient été victimes entre 1994 et le début des années 2000 d’atteintes ou d’agressions sexuelles par deux membres de la communauté.

L’évêque de Toulouse, Mgr Guy de Kérimel, a donc ordonné une enquête canonique sur ce prêtre.

En attendant les résultats de l’enquête, Mgr de Kerimel est invité du pèlerinage des Béatitudes à Lourdes en juillet prochain.

Conflit d’intérêt ?