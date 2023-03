Terres de Mission n°304 – Il y a un siècle mourait dom Columba Marmion, abbé de Maredsous

Eglise universelle : Il y a cent ans mourait Dom Marmion, abbé de Maredsous

Le 30 janvier 1923 était rappelé à Dieu Dom Columba Marmion, abbé de Maredsous, en Belgique. Il fut, selon Paul Vigneron dans son Histoire des crises du clergé français contemporain, un des artisans majeurs du renouveau de la spiritualité du clergé français à l’issue de la guerre de 14. Sa spiritualité, résolument christocentrique, fut largement diffusée dans des ouvrages accessibles à tous : “Le Christ vie de l’âme”, “Le Christ dans ses mystères”, “Le Christ idéal du moine”, etc. L’abbé François Knittel nous présente la vie, l’œuvre et la spiritualité du nouveau bienheureux.

Eglise en France : Restaurer l’abbaye de la Lucerne

Le projet Lucerna consiste à restaurer l’abbaye prémontrée de La Lucerne, à quelques encablures du Mont-Saint-Michel. Vice-recteur de l’abbaye, l’abbé Henri Vallançon, après avoir exposé l’histoire de cette abbaye, fondée en 1143, présente les projets matériels et spirituels qui devraient rendre vie à ce lieu chargé d’histoire où prièrent au total plus de 650 chanoines.

Eglise en Marche : 1,2,3 loisirs au service de la littérature jeunesse

Valérie d’Aubigny pilote le comité de lecture et le site 1,2,3 loisirs dont l’objectif est de promouvoir des œuvres contemporaines, ou plus anciennes, à destination de la jeunesse. La littérature jeunesse est, comme toute la société, impactée par les idéologies dominantes : repentance, wokisme, écologisme, féminisme, théorie du genre, etc. Depuis l’an 2000, ce sont ainsi 4 300 livres pour la jeunesse qui ont été lus et analysés.