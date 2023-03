Soutenir la construction l’abbaye Sainte-Marie de La Garde (47)

Dans la dernière lettre aux Amis de l’Abbaye Sainte-Marie de La Garde (n°47), Dom Marc, Père Abbé présente les travaux à venir ce qui complète notre article du 22 février :

Bien chers amis,

C’est une immense joie que de vous présenter le projet de construction de l’Abbaye ! D’autant que, d’ici trois semaines, les pelleteuses vont s’activer pour les terrassements ; les premiers murs s’élèveront au cours du printemps. En lisant cette Lettre, vous comprendrez combien il est urgent que nous puissions agrandir de façon conséquente nos bâtiments. Notre chapelle est depuis longtemps trop petite pour accueillir le nombre croissant de personnes souhaitant vivre leur messe dominicale à l’Abbaye. Nous n’avons toujours pas de cloître. Notre bibliothèque déborde. De plus, la Providence nous ayant gratifiés de quelques vocations ces dernières années, il nous faut impérativement augmenter le nombre des cellules et les espaces de travail.

Nous avons choisi de construire une abbaye bénédictine d’esprit roman, dans le style de notre région, pour qu’elle s’inscrive dans l’histoire millénaire de l’architecture monastique européenne, dans l’unique but d’évoquer la beauté de Dieu et d’attirer les âmes à Lui.

Comment nous soutenir ? Tout d’abord, par votre prière. Saint Benoît ne dit-il pas dans sa Règle : « Avant tout, demande à Dieu par une très instante prière qu’il mène à bonne fin tout bien que tu entreprennes » ? Au moment de bâtir ensemble cette « Maison de Dieu », chers amis, ayons soin de tout fonder sur la prière.

Ensuite, répandez sans crainte autour de vous la bonne nouvelle de cette construction d’abbaye au XXIe siècle, vous ferez là œuvre d’évangélisation. Et bien sûr, si vous le pouvez, aidez-nous par une offrande, un don, même petit. Une pierre, puis une autre… chacune a son importance et son poids de foi, d’espérance et de charité.

Et confions-nous à Sainte-Marie de la Garde ! Fr. Marc, abbé