Le curé débarqué des Sables d’Olonne refait surface dans l’Hérault

En 2017 l’abbé Vincent Lautram avait été démis de sa charge de curé des Sables d’Olonne par Mgr Castet, décision qui avait suscité de forts remous localement et avait été une des causes de la démission de Mgr Castet, évêque de Luçon, peu après qu’il ait déplacé finalement l’abbé Lautram à la Roche-sur-Yon.

Mais ce dernier, issu du Chemin Neuf, n’a jamais pris son poste à Napoléon-Vendée. Accueilli à Cahors par le père Ronan de Gouvello – qui lui aussi a été subitement débarqué le 3 mars 2019 pour “manquements graves à ses engagements sacerdotaux“, mais dont le procès canonique, annoncé en 2020, connaît des lenteurs surprenantes, puisque début 2023 il n’a toujours pas eu lieu, il a ensuite été accueilli dans le diocèse de Nice comme prêtre auxiliaire à Grasse en 2019-2021, qu’il a finalement quitté, et était rentré dans sa famille.

Cependant, il a refait surface, comme vicaire de la paroisse de Castelnau-le-Lez dans l’Hérault. Son arrivée a été annoncée dans les nominations diocésaines de Montpellier de la rentrée 2022, “en accord avec son supérieur“.

Le curé de cette paroisse est Luc Jourdan. En 2018, il organisait une soirée intitulée “la Foi au risque de l’homosexualité, itinéraires“. La soirée était présentée ainsi : “des croyants homosexuels de différentes religions témoigneront de leurs itinéraires. L’émergence dans notre société d’une reconnaissance sociale des personnes homosexuelles pose des questions aux croyants. Nous accueillerons avec ouverture d’esprit leur parole et nous pourrons échanger avec eux […] Comment déconstruire les préjugés et faire changer les regards ? Écouter ces personnes, rencontrer leur vie, comprendre leur démarche spirituelle, inscrite dans la singularité d’une histoire, constituent des préalables indispensables“.

Les invités étaient alors :

Jean-Michel Dunand , Communion Béthanie, Alliance contemplative œcuménique au service des personnes homosensibles et transgenres

, Communion Béthanie, Alliance contemplative œcuménique au service des personnes homosensibles et transgenres Ludovic Mohamed Zaed , Imam inclusif, Docteur en sciences humaines et professeur de faculté à Aix-en- Provence

, Imam inclusif, Docteur en sciences humaines et professeur de faculté à Aix-en- Provence Beit Haverim, Groupe Juif lesbiennes, gays, bisexuelles transgenres

En 2013, lors des débats sur le mariage pour tous, il déclarait : “le principal sujet du mariage homosexuel, c’est le mariage. L’orientation sexuelle n’est pas un choix, elle s’impose aux personnes […] Nos évêques demandent l’organisation d’un véritable débat citoyen et nous devons interpeller nos élus. J’écris dans mon éditorial que notre parole serait plus crédible si, dans nos communautés, l’homosexualité n’était pas un sujet tabou et que la parole puisse aussi être donnée aux homosexuels chrétiens“.