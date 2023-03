Saguenay (Québec) : l’association de sauvegarde de l’église Saint-Edouard jette l’éponge

Se sentant trahie par la ville de Saguenay qui a annoncé l’abandon du projet de bibliothèque dans l’église Saint-Edouard, un vaisseau néogothique construit en 1925-1928 et désaffecté, l’association de sauvegarde a décidé de jeter l’éponge.

“L’abandon du projet de bibliothèque prévue dans l’église a été le coup de grâce pour les bénévoles qui s’acharnent depuis plusieurs années à trouver une nouvelle vocation au lieu de culte.

La Ville de Saguenay a décidé de mettre fin au projet en raison notamment de la hausse des coûts anticipée qui aurait fait gonfler la facture du projet de 12,9 à 18 millions de dollars.

Les élus ont finalement décidé de rénover la bibliothèque actuelle sans la déménager dans l’église Saint-Édouard.

[…] C’est un retour à la case départ pour nous : ça nous ramène à des réflexions ayant déjà lieu depuis sept ans! Après toutes ces années d’implication bénévole, et sans un objectif rapproché de réussite, vous comprendrez que nous faisons le choix de cesser notre engagement et de tourner la page , poursuit M. St-Pierre.

Les bénévoles quittent le navire avec un léger sentiment d’amertume face au manque de cohésion entre les différents paliers de gouvernements qui n’arrivaient pas, selon eux, à s’entendre pour investir de manière coordonnée dans les dernières années.

Nous cherchions des solutions et on avait l’impression que de l’autre côté, on cherchait malheureusement toujours des coupables , a conclu Martin St-Pierre.“

De son côté, la ville de Saguenay affirme qu’elle tient toujours en réserve les 700.000 dollars canadiens qu’elle avait prévus pour la sauvegarde de l’église et cherche d’autres volontaires pour reprendre le flambeau de l’association précédente.

L’échec de ce projet montre une fois de plus la grande difficulté de trouver un avenir aux bâtiments religieux, conçus avant tout pour l’exercice du culte – ce que beaucoup d’acteurs du patrimoine et des collectivités, y compris sur le Vieux Continent, semblent oublier.

Source : Radio Canada