Liturgies de la parole

Mgr Jacolin, évêque de Luçon, a publié le 5 mars un Décret concernant messes et célébrations. Après avoir rappelé l’importance de l’Eucharistie, source et sommet de la vie de l’Eglise, il évoque les Célébrations dominicales de la parole de Dieu, nouvelles “ADAP” (Assemblée dominicale en l’absence de prêtre), visiblement pour éviter que ces assemblées ne deviennent n’importe quoi. Il demande notamment que la communion n’y soit pas distribué et que l’homélie soit la lecture de l’homélie envoyée par le curé ou un autre prêtre ou un diacre de la paroisse, afin d’éviter que les laïcs se mettent à prêcher… Ou d’éviter ce genre de scène (photo prise au Portugal) :

Vu la photo, elle ne se contente pas de "distribuer" la communion, elle mime le prêtre derrière l'autel !https://t.co/oF3wMiHkI0 pic.twitter.com/IkYYLAM6ex — Dr Gasman ⚫ (@C_Pantalon) March 12, 2023

Il n’empêche que ce type de célébration n’est pas une solution et qu’il est tout de même préférable de faire appel à un prêtre. Certes, les vocations se font rares, mais il n’est pas interdit de faire appel aux prêtres Ecclesia Dei, malgré les restrictions venues de Rome.