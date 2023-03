Trente-six prêtres étrangers et deux religieuses « fidei donum » ont participé durant cinq jours, du lundi 6 au vendredi 10 mars, à la session « Welcome » de la Conférence des évêques de France à Lisieux, avec le père Élie Delplace, coordinateur de la cellule accueil. Pour ces prêtres d’Afrique, d’Amérique latine ou d’Europe de l’Est, cette session est destinée à les former sur les spécificités de l’Église qui est en France, avec des sujets comme la laïcité, la sécularisation, l’interculturalité…

Généralement ils restent 6 années en France. Dans 3 ans, ils feront un point d’étape.