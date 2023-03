Agenda : Semaine Aquinas du 23 au 30 juillet à Sées

La Fraternité Saint-Vincent Ferrier invite les jeunes de 18 à 35 ans à la semaine Aquinas du 23 au 30 juillet 2023 après le succès des précédentes éditions.

Chacun d’entre nous est confronté en permanence à un virus pire que le Covid : la confusion des idées. À tout moment, à tous niveaux, dans tous les esprits… Toutes les distinctions structurantes de la pensée – homme et femme, vie et mort, bien et mal, homme et animal, nature et liberté, nature et grâce, personne et société, etc… longue est la liste ! – sont aujourd’hui remises en question. Face à ce naufrage de la pensée humaine, la Semaine Aquinas propose 7 jours de formation pour sortir de la confusion des idées et entrer dans une compréhension profonde du réel.