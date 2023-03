Promouvoir le changement de regard des catholiques français vis-à-vis de l’immigration

C’est tout un programme ! Mais c’est un projet mené en partenariat avec Destin Commun, la Conférence des Evêques de France, et les associations qui perçoivent un certain nombre de quêtes, notamment durant le carême, à savoir le Secours Catholique, le Jesuit Refugee Service France et toujours le CCFD – Terre Solidaire. Dans l’étude on peut ainsi lire :

En 2018, Destin Commun, le JRS (Jesuit Refugee Service) de France, le Secours Catholique, la Pastorale des Migrants de la Conférence des Évêques de France et le CCFD – Terre Solidaire (Comité catholique contre la faim et pour le développement), ont décidé d’unir leurs efforts afin de contrer les discours anti-migrants circulant parmi les catholiques français. Grâce à la segmentation de l’opinion développée par More in Common, cette coalition d’acteurs a pu constater qu’un grand nombre de catholiques en France sont ambivalents : ils ressentent de l’inquiétude face à l’arrivée de personnes migrantes et réfugiées en France, mais leur foi les pousse tout de même à les accueillir et à leur venir en aide. Ces deux dernières années, les organisations catholiques susmentionnées ont cherché à prendre en compte les anxiétés exprimées par les catholiques français et à créer un dialogue avec ceux plus ambivalents dans le but de les aider à percevoir l’immigration sous un meilleur jour.

Aucun rappel réellement catholique ne se trouve dans ce document. C’est dégoulinant de bons sentiments, mais rien sur l’évangélisation des peuples qui viennent immigrer dans notre pays, rien sur nos racines chrétiennes, rien sur notre identité, rien sur la légitime limitation de l’immigration, rien sur le devoir de secourir les nôtres avant les autres… Il s’agit uniquement de lutter contre l’anxiété née de l’immigration. Et si les immigrés voulaient aussi rester dans leur pays ? Et si ces pays n’avaient pas réellement besoin de ces populations qui fuient leurs devoirs ? Comme l’écrit Laurent Dandrieu, entre Babel et Rome, il faut choisir…

L’étude date de 2020 : pas certain que depuis elle ait atteint ses objectifs…