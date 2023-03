Rénover la salle d’étude de l’Institut Croix-des-Vents (Sées)

L’Institut Croix des Vents (Sées), école primaire (mixte), collège et lycée (internat de garçons), souhaite rénover sa salle d’étude comme l’explique l’abbé Charles Gauthey, FSSP, supérieur de l’établissement :

Depuis vingt ans, les directeurs de l’Institut Croix-des-Vents n’ont eu de cesse de rénover les bâtiments de l’ancien grand séminaire de Séez. En plus de l’entretien quotidien (peinture, réparations…), qui permet de maintenir les lieux en l’état, de plus gros chantiers sont nécessaires pour réhabiliter les nombreuses parties très vétustes de notre école. J’envisage donc, avec votre aide, de rénover la salle d’étude, dans laquelle nos élèves passent jusqu’à 15 heures par semaine, pièce immense qui n’a jamais été rénovée.

Assurer de meilleurs conditions de travail à nos élèves, c’est aussi les aider à mieux faire leur devoir d’état : se former pour servir de leur mieux la France de demain.

Chers amis, je vous en prie de nous aider à réaliser ce chantier, dont le montant s’élève à 45 000€, et qui me semble si important pour notre école. Je vous remercie d’avance pour votre générosité et votre soutien.