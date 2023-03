Paris : Vaincre ou Mourir au Cercle de l’union interalliée

L’association Lys de France nous communique :

Le 24 mars, une projection privée du film Vaincre ou Mourir, suivie d’un dîner placé, est organisée au cercle de l’union interalliée.

“19 h : Présentation du film par Reynald Secher, historien et Guillaume Allaire, directeur du Puy du Fou Films.

20 h : Dédicaces et apéritif

20 h 30 : Dîner-spectacle placé

MENU Velouté d’avocat aux écrevisses parfumées au citron confit et coriandre

Pavé de saumon rôti, endive braisée au miel et cazette, beurre d’orange safrané

Fondant poire caramel, coulis pain d’épices

Les Warlegends est une équipe vendéenne de cascadeurs spécialisés dans les arts martiaux historiques européens. Ils se produisent dans les secteurs de l’audiovisuel (cinéma, jeux vidéos) et du spectacle. Au Bal de la Saint-Nicolas, ils incarnaient des Mousquetaires, lors de la soirée les Warlegends nous présenteront leur dernier spectacle : “Charette et Travot, le dernier combat”

Tarifs : 115 € (non adh. : 135 €) sans le dîner-spectacle : 25 € (non adh. : 35 €) Prix adhérent : Membres des Lys de France, du Cercle Charette et de l’Association des Descendants de Chouans et Vendéens.

Inscriptions