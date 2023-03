Pamiers : le carillon de la cathédrale sonne ces 18 et 19 mars

Le carillon de la cathédrale de Pamiers sera mis à contribution ces 18 et 19 mars pour l’audition des élèves carillonneurs du conservatoire de Pamiers – il compte 49 cloches qui devraient sonner tous le week-end.

Le journal Toulousain donne des précisions :

“L’audition a cette petite particularité que les habitants de Pamiers pourront entendre les carillonneurs. Car il s’agit d’une audition courante d’élèves du Conservatoire selon le communiqué de la mairie de Pamiers. Elle prend toujours “une dimension particulière pour la classe carillon” en raison de la portée du son de l’instrument, soit tout le centre-ville.

“Tout en étant un événement courant et local pour le Conservatoire et la ville, cette audition met en lumière à la fois l’aspect patrimonial et musical, ainsi que l’attractivité culturelle que cet instrument représente pour la ville de Pamiers”, précise la ville. Très peu de Conservatoire de musique proposent une classe pour les carillonneurs dans la région. C’est la raison pour laquelle les élèves de Pamiers “viennent des quatre coins de la région Occitanie et représentent régulièrement le Conservatoire lors de concours et rencontres internationales”. Pamiers est également membre de l’association de la Guilde des carillonneurs de France.

L’audition se découpe en deux temps. Le premier, les répétitions et le deuxième, l’audition finale. Les répétitions se déroulent le samedi matin et après-midi ainsi que le dimanche matin pour la dernière. Tout au long du week-end, c’est bien le carillon de la cathédrale Saint-Antonin qui résonnera […] L’audition finale aura lieu dimanche entre 15h30 et 17h. Au programme : pièces en solos et à quatre mains“.

Ce carillon est présenté sur le très complet site des Carillons en Pays d’Oc, qui recense une partie importante du patrimoine campanaire méridional :

“le premier carillon de la Cathédrale St-Antonin remonte à 1863. Il se compose alors d’un bourdon de 1849 (refonte d’un bourdon de 1683), d’un LA3 (LOUISON de 1845), des Do4 et Ré4 (LOUISON de 1841 et 1842), puis d’une série de cloches LOUISON de 1863 : Sib3, Mib4, Mi4, Fa4, Sol4, Sol#4, La4, et Sib4, soit 12 cloches au total. En 1899, 12 cloches BOLLEE d’Orléans sont baptisées. On a alors un carillon de 22 cloches. En 1933, VINEL refond le La3, puis en 1935 le bourdon Do3. En 1961 c’est FOURCADE qui refond le Sib3. Dans les années 40 le carillon est électrifié, et le clavier manuel abandonné.

En 1986, un projet de rénovation et d’agrandissement naît. On inaugure le 2 juillet 1989, un carillon neuf de 26 cloches du fondeur PACCARD d’Annecy. Cinq années plus tard, 23 autres cloches PACCARD viennent rejoindre les 26 déjà en place. Depuis le printemps 1995, le carillon se compose de 49 cloches, du SOL3 au LA7, transposé en Do. Toutes sont raccordées à un clavier manuel de 4 octaves. 21 cloches du carillon sont électrifiées. En automatique un angélus, différent chaque semaine, est joué chaque soir à 19heures. Une ritournelle, ” Montagnes Pyrénées “, ponctue les heures, de 8h à 20h.

Le nombre et la justesse de ses cloches font de cet ensemble un des plus beaux carillons des Pays d’Oc. Situé dans un cadre idéal, le carillon participe à la vie cultuelle de la Cathédrale et à l’animation culturelle de la ville par de nombreuses auditions“.