Une nouvelle mosaïque pour la Basilique ND de Pontmain

En 2023, le Sanctuaire de Notre-Dame de Pontmain fête les 150 ans de la pose de la première pierre de sa Basilique. A cette occasion, le 25 mars, sera dévoilée et bénie une nouvelle mosaïque.

Cette œuvre, suggérée par Mgr Thierry Scherrer, évêque de Laval, le Père Bernard Dullier, ancien recteur et le Père Renaud Saliba, recteur actuel, sera posée sur le tympan du porche d’entrée de la Basilique.

Sa mise en œuvre a été assurée par Yves et Marie-Eline Guihaire, coresponsables de la Commission diocésaine d’Art sacré.

La mosaïque, dessinée par Marie-Noëlle Garrigou, mosaïste de la Cathédrale de Laval, est réalisée par Marie-Laure Besson et Mélaine Lanoë, de l’atelier EMAAA de Saint-Pierre-des-Corps, chacune Meilleur ouvrier de France. Cette œuvre représente un Christ qui se laisse toucher au cœur et accueille l’humanité. Le financement de l’œuvre a été assuré par un don et la participation de la Fondation du Roi Baudouin, grâce à l’initiative de feu le Père Vandenlinden.

Le 25 mars, après la messe de 11H, dévoilement et bénédiction de la mosaïque par Monseigneur Thierry Scherrer. A 14H15, un exposé à 3 voix avec Marie-Eline Guihaire, responsable de la Commission diocésaine d’Art sacré, et les deux mosaïstes, permettra de mieux apprécier la symbolique de l’œuvre et d’en découvrir les secrets techniques. (Salle Notre-Dame )