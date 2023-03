Un prêtre suspendu et une association dissoute dans le diocèse de Fréjus-Toulon

Communiqué du diocèse de Fréjus-Toulon :

Au début du mois de mars, à la suite de témoignages portés à la connaissance de Monseigneur Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, une enquête canonique a été diligentée concernant l’abbé Antoine Coelho, prêtre incardiné dans notre diocèse. Ce dernier a reconnu et confirmé son intention d’épouser et de fonder une famille avec une femme de nationalité espagnole qu’il affirme être « l’incarnation » de l’Esprit Saint.

Pour ces raisons doctrinales et morales, l’abbé Antoine Coelho a été suspendu et il lui est interdit d’exercer le sacerdoce. Monseigneur Rey a reçu les membres de la communauté « Maison de l’Esprit-Saint », association privée de fidèles du diocèse de Fréjus-Toulon dont l’abbé Coelho était le modérateur, pour les entendre, leur proposer un accompagnement et leur signifier la dissolution immédiate de leur association.

Le diocèse de Fréjus-Toulon accompagne les anciens membres de la communauté (cellule d’écoute, soutien psychologique et spirituel à leur disposition) et porte dans sa prière les personnes atteintes par cette situation.