Anne Hidalgo reçue au Vatican

Les Pieds Nickelés au Vatican pic.twitter.com/IGejgGsS6z — Aurélien Véron (@aurelien_veron) March 19, 2023

Le Pape François a rencontré hier le maire de Paris, Anne Hidalgo. Ils auraient échangé sur le climat ou sur Notre-Dame de Paris. Plusieurs adjoints au maire de Paris et élus accompagnaient l’édile de la capitale de la France. On pouvait ainsi reconnaître dans cette délégation Arnaud Ngatcha, adjoint chargé des relations internationales, ou Rémi Féraud, sénateur et ancien maire du 10ème arrondissement de Paris, qui suit notamment les questions sur les chrétiens d’Orient.

Le Pape et Anne Hidalgo ont échangé en espagnol

Le Pape et Anne Hidalgo auraient échangé en espagnol, ce qui est assez logique en raison des ascendances du maire de Paris.