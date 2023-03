La COMECE et la FAFCE signent un protocole d’accord pour renforcer leur coopération

La COMECE (Commission des évêques de l’Union européenne) et la FAFCE (Fédération des associations familiales catholiques en Europe ) ont signé le lundi 20 mars un protocole d’accord pour renforcer leur coopération dans le domaine des politiques familiales au niveau de l’Union européenne.

Pour le Cardinal Hollerich,

« Nous sommes reconnaissants du service que la FAFCE rend à l’Eglise en Europe. Ce n’est pas un hasard si cet accord a été conclu durant du chemin synodal. Ensemble, dans le contexte d’une société plus fragmentée et individualiste, nous voulons offrir notre contribution au bien commun. Il est essentiel de soutenir les familles et de se pencher sur les problèmes auxquels elles sont confrontées ».