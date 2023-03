Manière d’absoudre un hérétique

Voici comment absoudre un hérétique et recevoir son abjuration. Cependant, cette possibilité ne s’étend pas “aux personnes qui ont fait profession publique de l’Hérésie. Le prêtre à qui la Commission sera adressée, examinera si celui qui se présente est suffisamment instruit de la Doctrine Catholique, Apostolique et Romaine, et emploiera tous les moyens nécessaires pour s’assurer de la sincérité de son retour“.

Peut-être ces dispositions seraient utiles pour recevoir de nouveau dans l’Eglise les responsables et fidèles allemands qui seront revenus sur leurs positions et actes schismatiques ?

Tiré du rituel du diocèse de Luçon, 1828, page 108.