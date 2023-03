Agenda: Une conférence sur le fondation de l’école Saint-Dominique du Pecq le 23 mars

Un lecteur nous invite à annoncer cette conférence du Club Saint-Dominique : Michel Valadier, ancien directeur de l’Ecole Saint-Dominique du Pecq et actuel directeur général de la Fondation pour l’Ecole, viendra témoigner de son engagement des 30 dernières années dans la fondation et le développement de l’école Saint-Dominique du Pecq.

L’Ecole Saint-Dominique du Pecq compte près de 830 élèves de la moyenne section à la terminale (mixte en primaire, collège et lycée de garçons, et, collège et lycée de filles). Les prêtres de l’Institut du Christ Roi assure l’aumônerie de l’établissement.

Ecole Saint-Dominique (Le Pecq)