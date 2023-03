Chine : le PCC se félicite de la sinisation des religions

Alors que le Parti communiste chinois continue de mettre en œuvre son programme de sinisation, en imposant des contrôles de plus en plus stricts sur les religions et en les cooptant pour promouvoir la doctrine marxiste, le Vatican reste largement silencieux. Dans un discours prononcé le 5 mars à l’occasion de l’ouverture du Congrès national du peuple chinois, le Premier ministre chinois sortant Li Keqiang s’est vanté de l’ampleur de la sinisation des religions, affirmant qu’elle avait été réalisée “progressivement” et soulignant la nécessité pour le PCC de

“guider activement les religions pour qu’elles s’adaptent à la société socialiste”.

L’objectif global de la sinisation est l’acculturation et l’assimilation forcées de la culture communiste chinoise dans la société – un programme qui a conduit à la persécution brutale des Ouïghours islamiques dans la province chinoise du Xinjiang, ainsi que des minorités dans d’autres régions telles que le Tibet et la Mongolie intérieure. Dans le même temps, les autorités de la province du Henan, dans le centre-nord de la Chine, qui compte le pourcentage le plus élevé de chrétiens dans le pays, ont mis en œuvre le programme de sinisation avec zèle, obligeant tous les fidèles à s’inscrire pour pratiquer leur culte dans des églises, des mosquées ou des temples bouddhistes. Par le biais d’une application téléphonique créée par le gouvernement, les croyants doivent fournir des informations personnelles telles que leur nom, leur numéro de téléphone, les détails de leur carte d’identité, leur résidence permanente, leur profession et leur date de naissance.

Dans le même temps, les organismes publics qui représentent ostensiblement les intérêts de l’Église catholique et d’autres intérêts de la société civile ne sont qu’une couverture pour approuver sans discussion une telle politique, estiment les observateurs de la Chine.

Le président chinois Xi Jinping, qui a fêté le 14 mars son dixième anniversaire en tant que secrétaire général du PCC, continue de consolider son pouvoir et celui du parti communiste chinois. Il reste également “pleinement engagé dans la sinisation de toute la société civile, en particulier des groupes religieux”, a déclaré Nina Shea, maître de conférences et directrice du Centre pour la liberté religieuse de l’Institut Hudson.

“Le PCC suit le modèle soviétique des années 1970 et 1980 de répression des églises par la surveillance, la cooptation, la réglementation et l’endoctrinement”. “L’objectif est de mettre fin aux croyances et aux enseignements catholiques et chrétiens tout en conservant leurs formes publiques afin de dissimuler la répression et de mieux infiltrer l’Église et ses enseignements.

En décembre 2021, le président Xi a déclaré que la religion et les organisations religieuses “doivent être activement guidées pour s’adapter à la société socialiste” et que les membres du PCC chargés des affaires religieuses doivent considérer la sinisation de la religion comme leur tâche principale. Les “études religieuses marxistes” doivent également être renforcées, a-t-il ajouté, tandis que les membres des organisations religieuses ne doivent pas “interférer avec la vie sociale” et l’éducation des jeunes.

Le dictateur communiste chinois a appelé à renforcer la surveillance et à punir les croyants qui utilisent les réseaux sociaux pour faire du prosélytisme religieux ou critiquer la politique religieuse du gouvernement. La sinisation, a déclaré Xi, signifie que toutes les communautés religieuses doivent être dirigées par le Parti, contrôlées par le Parti et soutenir le Parti.

Trois mois plus tard, le PCC s’est montré encore plus audacieux au sujet de ce programme. Dans un article paru dans le Study Times, l’une de ses publications officielles, il a tracé une voie systématique d’endoctrinement sur le thème “Aimer le Parti, aimer la patrie, aimer le socialisme”. Notant de manière inquiétante que certaines religions sont incapables d’être sinisées, l’article souligne que celles qui refusent de se soumettre au contrôle du Parti seront considérées comme des

“forces hostiles étrangères […] qui complotent politiquement pour vaincre et subvertir la Chine”.

Toute religion qui refuse de suivre les directives du parti dans tous les domaines sera “résolument supprimée et éradiquée”.

En termes simples, la sinisation de la religion consiste à “remplacer le culte de Dieu par le culte du Parti communiste chinois et de ses dirigeants”, selon un rapport de l’Institut de recherche sur la population concernant l’accord controversé de 2018 entre la Chine et le Vatican sur la nomination des évêques.

“C’est précisément ce que les nazis ont tenté de faire dans les années 1930 avec leur programme dit de nazification, à savoir transformer les églises catholiques et protestantes d’Allemagne en ardents partisans du national-socialisme et en promoteurs de son idéologie.”

Le rapport, rédigé par Steven Mosher, président du PRI, explique comment, pour le PCC, “la religion d’État est la Chine elle-même”, que “le socialisme avec des caractéristiques chinoises” est son catéchisme, que les membres sont sa prêtrise et que son “chef principal” Xi Jinping en est le grand prêtre”. C’est la conséquence d’une “forme extrêmement toxique de narcissisme national”, selon le rapport, qui fait croire aux citoyens chinois qu’ils font partie du “Royaume au centre de la Terre” et qu’ils “méritent de dominer les petites gens de la périphérie”.

Depuis de nombreuses années, Mosher, le cardinal Joseph Zen Ze-kiun, évêque émérite de Hong Kong, et d’autres personnes bien informées de la situation ont mis en garde le Vatican contre les dangers de la sinisation, y compris un aspect majeur qu’elle implique : que tout le monde s’enregistre auprès des autorités. En 2018, l’ordre d’enregistrement a commencé à exiger que tous les évêques, prêtres et laïcs clandestins, qui sont fidèles à Rome plutôt qu’à l’Église d’État dirigée par le PCC, l’Association catholique patriotique chinoise, s’enregistrent non seulement auprès du gouvernement, mais aussi auprès de l’Église schismatique dirigée par l’État.

Pour sa part, le Vatican est resté largement silencieux, voire élogieux, à l’égard de la sinisation. En 2019, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Vatican, a déclaré au journal anglophone The Global Times, géré par le PCC, que la sinisation pouvait être comparée à la pratique missionnaire catholique de l’inculturation.

“L’inculturation est une condition essentielle pour une bonne proclamation de l’Évangile qui, pour porter du fruit, exige, d’une part, de sauvegarder sa pureté et son intégrité authentiques et, d’autre part, de le présenter selon l’expérience particulière de chaque peuple et de chaque culture”. “Ces deux termes, ‘inculturation’ et ‘sinisation’, se réfèrent l’un à l’autre sans confusion et sans opposition.

En ce qui concerne l’enregistrement auprès des autorités communistes, M. Mosher a déclaré avoir averti le cardinal Parolin de cette évolution trois mois après son entrée en vigueur, mais selon M. Mosher, le cardinal a déclaré que le Vatican n’avait “aucune objection à l’obligation faite à chacun de s’enregistrer auprès des autorités”.

Le cardinal et l’archevêque Paul Gallagher, secrétaire du Vatican pour les relations avec les États, ont donné récemment des interviews dans lesquelles ils continuent d’affirmer que les relations sino-vaticanes s’améliorent et expriment l’espoir qu’elles continueront à s’améliorer à long terme. L’archevêque Gallagher a admis à Colm Flynn d’EWTN News que l’accord de 2018 n’était “pas le meilleur accord possible”, mais a ajouté que les fonctionnaires du Vatican étaient en pourparlers pour l’améliorer et qu’il y avait maintenant “une plus grande compréhension, un plus grand respect entre les deux parties”. En novembre dernier, quelques semaines après que le Vatican et Pékin ont renouvelé l’accord pour la deuxième fois, la Chine a violé le pacte en installant un évêque non reconnu par le Saint-Siège.

Le mois prochain, l’évêque de Hong Kong, Mgr Stephen Chow, se rendra à Pékin pour rencontrer le président de l’Association patriotique catholique chinoise. C’est la première fois qu’une telle visite a lieu depuis près de 30 ans, mais peu de gens s’attendent à ce que cette rencontre débouche sur des résultats concrets.