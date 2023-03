Le Monastère Sainte-Catherine de Sienne (Taggia) fait des travaux pour son hôtellerie

Nous avons encore besoin de votre aide ! Les travaux de l’hôtellerie ont commencé : échafaudages dressés, toit démonté, façade piquetée. La charpente est maintenant posée. Sans vous, faut-il le dire, les travaux ne peuvent continuer… Reste en effet la restauration intérieure de l’hôtellerie : douches, toilettes, et salle à manger. Nos hôtes vous en remercieront, et en particulier les jeunes moins argentés, à qui vous permettrez ainsi de passer un temps de prière et de recueillement spirituel !