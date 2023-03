Saint Thomas d’Aquin à Chémeré-le-Roi

Un lecteur nous indique que le reliquaire du chef de Saint-Thomas d’Aquin est pour toute cette semaine (au Couvent Saint-Thomas d’Aquin (Chémeré-le-Roi) où il est possible de le vénérer :

Habituellement, le chef de saint Thomas se trouve à Toulouse, au couvent des Jacobins. Grâce à la gentillesse des frères prêcheurs de la province de Toulouse, il se trouve actuellement pour deux semaines à Chémeré-le-Roi. Ce dimanche 19 mars, dimanche de Lætare, nous avons convié les fidèles à venir partager notre joie. Une cérémonie solennelle a été organisée pour honorer notre hôte de quelques jours. De nombreux fidèles et amis prêtres ou religieux sont venus vénérer la relique de frère Thomas. Après avoir été porté en procession tout autour du couvent par des frères en dalmatique, au milieu du cortège des frères et des fidèles, le reliquaire renfermant le chef a été déposé à l’entrée du chœur pour être exposé à la vénération du clergé et des laïcs. Mais, avant cela, pour attiser la ferveur de l’assistance, le Père Albert Crignon a prononcé le panégyrique de saint Thomas. Le prédicateur a tout de suite prévenu qu’il serait difficile, en seulement un quart d’heure, de faire prendre la pleine mesure du « bœuf muet » (surnom donné à frère Thomas par des condisciples taquins), tellement son œuvre est monumentale : « Ce serait comme vouloir faire rentrer un bœuf entier dans une tasse de thé », selon Chesterton.