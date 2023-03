Visite du nonce apostolique en Allemagne au Séminaire

Le nonce apostolique en Allemagne, Mgr Nikola Eterovic est venu visité le séminaire de Wigratzbad (FSSP) ce dimanche 19 mars :

Le dimanche 20 mars, nous avons eu l’honneur de la visite du nonce apostolique en Allemagne, Mgr Nikola Eterović. De nationalité croate [3è photo ci-dessous avec les séminaristes originaires de Croatie], il a d’abord été nonce en Ukraine, puis Secrétaire général du Synode des évêques jusqu’en 2013.

Le nonce a participé à l’office des vêpres, puis dîné avec nous, en compagnie du curé de notre commune et du recteur du sanctuaire marial de Wigratzbad. Ensuite il a donné une conférence aux prêtres et séminaristes, et répondu à leurs questions.