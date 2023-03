Un collège catholique fait la promotion d’Olympe de Gouges

Le collège catholique Sainte-Marie à Chartres organise pour les collégiens de 4e une sortie au théâtre “Le Off” (avenue Jehan de Beauce à Chartres) le vendredi 31 mars pour assister à la représentation “Liberté, égalité, Olympe de Gouges” sur le thème de la femme française et de la Révolution, de la compagnie du théâtre du Labyrinthe. Cette sortie est financée par le pass-culture.

Un parent d’élève a signalé que son fils ne participerait pas à cette sortie.

Olympe de Gouges va à l’encontre des valeurs chrétiennes. Elle écrit notamment que le mariage est « le tombeau de l’amour et de la confiance ». Elle a fait la promotion du divorce en y consacrant une pièce de théâtre. Ce qui me choque très profondément dans le cadre d’un collège catholique. Elle représente un aspect de la révolution de 1789 et du mouvement dit des “lumières” qui sont deux vecteurs anti-chrétiens. Elle est utilisée de nos jour par le mouvement “féministe” qui revendique également l’anti-christianisme. Ses pièces ne furent jamais jouées sauf depuis la naissance du mouvement “féministe”.

L’école doit rester un sanctuaire contre les idéologies de la société. Emmener les élèves voir cet auteur va à l’encontre de ce principe en faisant la promotion de cette idéologie “féministe”, idéologie dénoncée et condamnée dans l’ouvrage “Lexique” du Conseil Pontifical pour la famille. Ce discours va à l’encontre de celui du Pape Saint Jean-Paul II dans Evangelium Vitae au n°99 en particulier.