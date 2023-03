Chers amis,

Voici venu, pour vous, le mois sacré du Ramadan au cours duquel vous pratiquez le jeûne et d’autres efforts spirituels dans la foi, la prière et le partage. Depuis quelques semaines déjà, les catholiques ont commencé eux aussi, par le Carême, la préparation de la fête de Pâques en cherchant à se rapprocher de Dieu dans la prière, le repentir et le renoncement au superflu. Dieu mérite que nous le cherchions et que nous le servions de tout notre cœur. Et nous confessons, dans nos religions respectives, que Dieu reçoit notre démarche sincère avec une immense miséricorde.

C’est donc avec une très fraternelle amitié que je vous prie d’accepter mes souhaits de bon Ramadan, de « Ramadan bienfaisant » selon l’expression traditionnelle كريم رمضان. Je vous les envoie de la part des catholiques de France et de tous les évêques, et j’espère que ce chemin d’approfondissement de nos vies spirituelles affermira notre désir de servir le Maître de l’Histoire, le Créateur de l’Univers, et qu’il nous conduira à collaborer ensemble pour aider ce monde à retrouver la paix, à développer la solidarité et à chérir la vie.

En France, le Service National pour les Relations avec les Musulmans de la Conférence des Evêques de France, fête cette année son cinquantième anniversaire. Catholiques de France, nous sommes fiers d’avoir œuvré pour une fraternité concrète et respectueuse des croyances de chacun au cours des décennies passées. Notre Eglise a essayé de faire de son mieux pour connaître les musulmans en vérité, pour leur témoigner sa solidarité. Et nous vous remercions d’avoir accepté de construire cette relation avec nous, le plus souvent par le voisinage et les amitiés locales. Les condoléances envoyées aux catholiques par plusieurs personnalités musulmanes, au moment du décès du Pape émérite Benoît XVI, nous ont aussi beaucoup touchés.

Continuons à construire cette fraternité ensemble, sans nous laisser décourager par les circonstances, ni par les vents contraires.

Vous redisant mes meilleurs vœux, je vous assure aussi de mon amitié et vous souhaite, par avance, une heureuse fête de l’Aïd el-Fitr.

+ Norbert Turini

Archevêque de Montpellier

Président du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux au sein de la Conférence des évêques de France