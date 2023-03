L’euthanasie est un meurtre délibéré moralement inacceptable d’une personne humaine

Le diocèse de Paris a réalisé un livret de 12 pages sur la fin de vie pour informer, former et « porter résolument, auprès du plus grand nombre, le témoignage pas simplement énoncé mais surtout vécu (…) de la dignité inaltérable de la vie humaine dont le Seigneur nous a fait le cadeau » comme l’indique Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, dans son éditorial.

Ce livret propose des repères doctrinaux ainsi que des témoignages. Extrait :