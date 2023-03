Emission Terres de Mission (n°306)

Cette semaine, Terres de Mission reçoit Romain Delenda, animateur de l’application de méditation catholique Meditatio. Puis, l’abbé Paul Roy, de la Fraternité Saint Pierre, évoque son apostolat à Pau et la façon dont sa formation traditionnelle (notamment thomiste) l’a préparé à sa mission de jeune prêtre. Enfin, l’agronome Stanislas de Larminat présente son livre “Entretiens avec Monseigneur”, fruit d’un long périple à pied, à travers toute la France, pour rencontrer de nombreux évêques et parler avec eux d’écologie – sous un autre angle que le catastrophisme et l’anti-humanisme des discours écologistes ambiants.