Début de recadrage de l’épiscopat allemand ?

Le pape François a accepté la démission du vice-président de la Conférence épiscopale allemande. Il y a seulement deux semaines, Mgr Franz-Josef Bode, 72 ans,évêque du diocèse d’Osnabrück, vice-président de la conférence épiscopale allemande depuis 2017, avait annoncé qu’il mettrait en œuvre les résolutions adoptées lors du processus synodal, notamment l’introduction de bénédictions liturgiques des unions de même sexe.

Il avait précédemment refusé de démissionner, bien qu’un rapport sur les abus ait révélé qu’il avait mal géré les cas dans son diocèse du nord-ouest de l’Allemagne.

Mgr Georg Bätzing – le président de la conférence – a déclaré le 25 mars :

“Aujourd’hui, je perds mon compagnon le plus proche sur le chemin synodal, qui a encore de nombreuses étapes devant lui.”

Dans une déclaration publiée samedi, Mgr Bode a déclaré :

“Au cours des 32 années de mon ministère épiscopal, dont 28 en tant qu’évêque d’Osnabrück, j’ai assumé des responsabilités dans une Église qui n’a pas seulement apporté des bénédictions, mais aussi de la culpabilité. “En particulier dans les cas de violences sexuelles commises par des membres du clergé, j’ai longtemps eu tendance à me concentrer davantage sur les auteurs et l’institution que sur les victimes”. “J’ai mal évalué les cas, j’ai souvent agi avec hésitation, j’ai pris de nombreuses décisions erronées et je n’ai pas été à la hauteur de mes responsabilités en tant qu’évêque.