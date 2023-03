Assemblée plénière de mars 2023

La Conférence des évêques de France, constituée de l’ensemble des évêques et cardinaux de France, tient son assemblée plénière du 28 au 31 mars.

Les séquences de cette Assemblée de mars 2023 s’articuleront principalement autour de la remise des conclusions des groupes de travail sur la gestion des abus et violences sexuelles commis au sein de l’Église.

9 groupes de travail composés de laïcs, diacres, prêtres, évêques, personnes consacrées dont des personnes-victimes ont été constitués, on ne sait trop comment, par le noyau dirigeant de l’épiscopat français. Il apparaît qu’un certain nombre de ces membres ont des convictions clairement hétérodoxes. Les groupes de travail sont composés d’un peu plus de 100 personnes (2/3 de laïcs, 1/3 de religieuses, religieux, prêtres et évêques). Hervé Balladur a été nommé coordinateur est au service des pilotes et des groupes de travail. Il veille à ce qu’ils puissent mener à bien leurs travaux dans les meilleures conditions possibles, et organise des échanges réguliers entre les pilotes afin que chacun perçoive la façon dont les autres progressent. Le coordinateur assure le lien avec le Secrétariat général de la Conférence des évêques de France et son Conseil permanent. Il prend soin également de la bonne coordination des travaux avec la CORREF, avec laquelle certains groupes sont « communs » et qui elle-même à ses propres groupes de travail. Enfin, le coordinateur a également pour rôle de garantir la totale liberté des groupes dans la conduite de leurs travaux et de leurs réflexions.

Chaque groupe a choisi la méthodologie de travail qu’il souhaitait appliquer. Les réflexions de ces groupes ont pour objectif de formuler des propositions. 60 propositions ont été faites, dont un certain nombre ressemblent aux propositions hétérodoxes du chemin synodal allemand. Nous avons là l’exemple de la dynamique de groupe, groupe d’influence prédéterminé visant à faire croire que ces propositions sont spontanées et majoritaires. Un travail de restitution se fera à l’occasion de l’Assemblée plénière.

Les évêques élisent ce matin quatre d’entre eux pour les représenter à l’Assemblée générale du Synode sur la synodalité qui aura lieu à Rome en octobre 2023. Cet après-midi, les neuf groupes de travail (75 membres) seront à Lourdes pour échanger, travailler, croiser les points de vue avec les évêques de France sur le résultat de leur travail et surtout sur les propositions de décisions auxquelles ils sont parvenus. Une nouvelle séquence aura lieu mercredi matin, avant une autre séquence, l’après-midi sur la réforme des structures de la Conférence des évêques de France, ainsi qu’un point sur les finances.