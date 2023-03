Le Vendredi Saint célébré après Pâques !

Information trouvée sur Le Forum catholique :

Au collège Saint-Joseph (privé sous contrat), dans l’un des nombreux quartiers islamisés de Lille, on célèbre depuis toujours comme dans de nombreux établissements (dits) catholiques le Vendredi Saint avec un « projet Pain-Pomme » (pour les élèves et personnels qui le souhaitent, le repas consiste ce jour-là en une pomme et deux tartines de pain, l’argent récolté étant distribué aux bonnes œuvres).

Cette année, pour être le plus inclusif possible, puisque le Vendredi Saint a lieu pendant le ramadan (ce dont on devrait se fiche totalement), sa célébration sera reportée… après les vacances de Pâques !