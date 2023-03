Dom Damien Thévenin élu père abbé de Wisques

Communiqué de Mgr Leborgne, évêque d’Arras, Boulogne et Saint-Omer, Frère Geoffroy Kemlin, abbé de Saint-Pierre de Solesmes, président de la Congrégation de Solesmes O.S.B., Frère Damien Thévenin, abbé de Saint-Paul de Wisques :

Le 21 mars 2023, les moines de l’abbaye Saint-Paul de Wisques (Congrégation de Solesmes, de l’Ordre de saint Benoît) ont élu pour abbé Dom Damien Thévenin. Âgé de 72 ans, Dom Thévenin – originaire de l’abbaye Notre-Dame de Fontgombault – était, depuis le 28 octobre 2021, prieur administrateur de l’abbaye, suite à la démission de Dom Philippe Germain de Montauzan le 23 septembre de la même année.

En plus de sérieuses raisons de santé, Dom de Montauzan avait renoncé à sa charge suite à plusieurs plaintes, auprès des autorités ecclésiastiques, de femmes adultes reprochant au Père Abbé une emprise affective, psychologique et spirituelle, ainsi que des gestes et des paroles déplacés dans le cadre de l’accompagnement spirituel. Nous prions pour ces personnes et nous confions au Seigneur Dom de Montauzan.

Aujourd’hui, les moines de l’abbaye Saint-Paul se réjouissent de cette nouvelle étape de l’histoire de leur communauté et recommandent le nouvel abbé à la prière des fidèles. Mgr Olivier Leborgne lui conférera la bénédiction abbatiale à la cathédrale de Saint-Omer le 31 mai prochain.

Les moines de Fontgombault avaient repris l’abbaye en 2013.