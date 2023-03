Dans la dernière lettre aux Amis et Bienfaiteurs du Séminaire Saint-Pierre de Wigratzbad (25 mars 2023), l’abbé Patrick du Faÿ, FSSP, évoque ce qui fait les qualités du prêtre :

Le but ultime d’un séminaire, c’est de former de bons prêtres pour que le sacrifice de Jésus soit offert, pour que les fruits de sa rédemption soient distribues aux âmes. En vivant bientôt les mystères de Pâques, de la Passion puis de la résurrection de Jésus, nous comprenons mieux combien il est important d’aider par nos prières et nos dons l’Eglise à former des prêtres, ce que vous faites, spécialement pour notre Fraternité St-Pierre, et je ne peux que vous en remercier vivement.

A chaque messe célébrée par un prêtre, le sacrifice de la croix est renouvelé, et nous vivons et prions en nos églises, comme si nous entrions au Cénacle, et allions au Golgotha, autour du Seigneur. Et lui-même renouvelle par son prêtre le grand miracle qui change le pain et le vin en son Corps et en son Sang. « Prenez et mangez, prenez et buvez ». Oui, que notre âme soit elle-même un grand cénacle pour que Jésus puisse venir en nous célébrer sa Pâque.

Qui pourra douter de l’amour de Dieu ? L’oeuvre de la rédemption que nous vivrons en ces jours saints n’est-elle pas le rappel, que ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais lui qui nous aima le premier, comme le dit St Jean ?

A nos séminaristes nous disons et répétons qu’il nous faut témoigner comme prêtres de l’amour divin, être témoins de Jésus-Christ et pas d’autre chose ! C’est Jésus qu’il faut donner aux âmes, Jésus Christ qui se donne par ses sacrements, et par sa doctrine qu’Il confie à son Eglise, Jésus qui est le visage de la Miséricorde du Père. Les premiers chrétiens étaient aux yeux des païens une prédication vivante. De même tous, prêtres et fidèles, nous devons vivre de la charité du Christ en vérité, par notre prière, notre témoignage de foi, notre zèle apostolique, pour que le Christ soit connu et aimé autour de nous. En vérité, non pas pour la galerie, pour se faire admirer ou apprécier, mais pour que toute gloire soit rendue à Dieu. Et en acte, par les actes de la vie de tous les jours : patience, attention, dévouement, don de soi.

Demandons à notre Mère du Ciel de nous apprendre ce que c’est d’être chrétien en vérité. Alors, notre joie pascale sera parfaite !

Chers bienfaiteurs, votre aide nous est précieuse. Elle signifie non seulement un soutien matériel, bien nécessaire, mais aussi votre bienveillante considération pour notre œuvre.

Merci pour tout ! Nous prions pour vous !

Abbé P. du Faÿ, président de l’Association des amis et bienfaiteurs du séminaire