Pas d’associations de laïcs à l’Assemblée de la CEF

Dans son discours de clôture, Mgr de Moulins-Beaufort est revenu sur certaines des propositions faites par les groupes de travail, et notamment sur la participation d’association de fidèles laïcs aux travaux de la Conférence :

les propositions faites avaient été intégrées dans le scénario de transformation des structures de la Conférence des évêques qui nous a été soumis et elles avaient fait l’objet déjà d’une évaluation.

La proposition d’une assemblée plénière de style synodal tous les trois ans a été adoptée. Nous, évêques, nous réjouissons de cette perspective et nous avons, dans le scénario de transformation de la Conférence des évêques, enrichi la proposition en précisant comment serait choisi le thème de chaque assemblée, comment l’assemblée triennale serait préparée (par une équipe comprenant des évêques et d’autres fidèles, déjà synodale donc) et comment les votes éventuels pourraient se passer (en ouvrant la possibilité de votes consultatifs, globaux ou par collèges). En revanche, les propositions visant à associer un groupe stable de fidèles prêtres ou diacres ou laïcs ou consacrées et consacrés tant à l’assemblée plénière qu’au conseil permanent n’ont pas été retenues. Ce résultat devra être analysé. Il semble que beaucoup d’évêques se soient interrogés sur la légitimité de la désignation de telle ou telle personne de leur diocèse pour rejoindre l’assemblée plénière ou le conseil permanent plutôt que telle autre. Nous sommes conscients aussi que ce genre de dispositif pourrait être modifié par les décisions que le Saint-Père retirera des deux sessions synodales sur la synodalité.