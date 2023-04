Le diocèse de Nantes organise Parvis plage à Saint-Nazaire le 13 mai

Ah, cette propension à tout copier sur Paris ! Sous l’égide d’Yves Pittard, délégué épiscopal « Dialogue, Culture et société » et en lien avec la Diaconie de la beauté, le diocèse de Nantes invite ses fidèles à Saint-Nazaire pour une journée de découverte « les pieds dans le sable », le samedi 13 mai.

À l’occasion du vernissage de la nouvelle exposition au Parvis, la journée s’articulera autour du thème du sable : sensible et poétique, chargé de symboles et de spiritualité, de la plage au Parvis de Saint-Nazaire, le sable fera voyager les participants. Exposition, ateliers, concert, spectacle, moments conviviaux, sont au programme – moins pire qu’on pourrait le craindre, puisqu’un spectacle musical sur saint Charles de Foucauld est au programme (17h) ainsi qu’un concert de musique sacrée par la maîtrise de la cathédrale de Nantes à l’église de Saint-Nazaire centre.