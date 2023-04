Terres de Mission (n°307)

Terres de Mission reçoit l’abbé Paul Roy, prêtre de la Fraternité Saint Pierre, en charge avec certains de ses confrères du développement de l’application de formation et d’évangélisation Claves. Puis, le P. Jean-François Thomas présente le volume de printemps récemment paru de ses “Méditations quotidiennes”. Enfin, Guillaume de Thieulloy propose quelques pistes de lecture : “Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu ?” de Tugdual Derville, pour préparer la bataille à venir sur l’euthanasie ; la correspondance Maritain-Massignon, vestige d’un temps où l’intelligence catholique rayonnait sur la France ; et enfin “La condition originelle et la tentation d’Adam”, livre du P. Margelidon, sur l’un des dogmes les plus difficiles à entendre pour nos oreilles modernes : le péché originel.