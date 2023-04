Le samedi 1er avril 2023, le cardinal Raymond Burke a ordonné de 4 prêtres pour l’Institut du Christ en l’église Saints Michel et Gaétan de Florence.

Les 4 nouveaux chanoines sont anglais pour deux d’entre eux (Chanoines Dodd et McCowen) et américains pour les deux autres (Chanoines Wells et Bell). Deux autres prêtres avaient été ordonnés en janvier.



Photos ICRSP Irlande