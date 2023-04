La Chine viole encore l’accord avec le Saint-Siège

Comment réagira le Vatican ?

Mgr Shen Bin est le nouvel évêque de Shanghai. La cérémonie d’installation a eu lieu aujourd’hui. La lettre de nomination émane du Conseil des évêques chinois, dont Mgr Shen est le chef. Cet organisme n’est pas reconnu par le Saint-Siège et est strictement soumis au Parti communiste chinois (PCC). L’origine de l’installation indiquerait que l’Association patriotique chinoise (officielle) n’a pas convenu du choix avec le Vatican.

Des sources vaticanes ont déclaré à AsiaNews que cette nomination était “unilatérale”, sans l’approbation du pape. La confirmation indirecte vient également des fidèles catholiques en Chine, qui ont exprimé leur tristesse face à cette installation qui, selon eux, s’est faite sans le mandat du pape.

Selon l’accord sino-vatican de 2018, renouvelé en octobre 2020 et 2022, le choix des nouveaux évêques chinois doit être partagé par le Saint-Siège et les autorités de Pékin.

En novembre, le Vatican avait dénoncé la violation de l’accord par les autorités chinoises avec la nomination de Mgr John Peng Weizhao comme évêque auxiliaire du diocèse de Jiangxi.

Mgr Shen a déclaré a souligné qu’il adhérerait au principe d’indépendance et d’auto-administration.

L’évêché de Shanghai était vacant depuis 10 ans. L’évêque reconnu par le Vatican et le gouvernement, Mgr Ma Daqin, est assigné à résidence au séminaire de Sheshan pour avoir osé démissionner de l’Association patriotique immédiatement après son ordination épiscopale. Bien qu’il ait ensuite réintégré l’organisme dépendant du PCC, le gouvernement n’a pas voulu le reconnaître comme évêque du diocèse.

L’accord entre la Chine et le Vatican n’a non seulement pas réussi à mettre un terme à la persécution des catholiques, mais il ne semble pas non plus donner de garanties en ce qui concerne la sélection des évêques. Selon certains analystes, le Vatican voulait que Mgr Joseph Xing Wenzhi dirige le diocèse de Shanghai. Avant sa nomination, Mgr Ma était évêque auxiliaire, mais il a démissionné en 2012 pour des raisons qui restent à éclaircir.