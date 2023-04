5463 adultes seront baptisés au cours de la Vigile Pascale

C’est 1000 de plus que l’an dernier. Est-ce que cela rattrape la chute des baptêmes des nouveaux-nés ? L’épiscopat ne le dit pas, mais il est permis de penser que non.

En 5 ans, la part des 18-25 ans est passée de 23% du nombre total de baptisés en 2019 à 33% en 2023. Une évolution qui se confirme chez les jeunes mineurs, collégiens et lycéens, dont l’augmentation est notable.

15 diocèses sur la centaine que compte l’Eglise en France font ce constat d’un rajeunissement, la moitié des adultes de leur diocèse qui seront baptisés cette année ayant moins de 25 ans. Sur ces 15 diocèses, 13 sont des diocèses plutôt ruraux.

Le baptême à l’âge adulte ne concerne pas que les jeunes. Chaque année, une centaine de personnes de plus de 65 ans est baptisée, représentant 2 à 3 % des catéchumènes. Les doyens ont même plus de 80 ans.

La grande majorité des baptisés a grandi dans des familles de tradition chrétienne mais sans pour autant avoir été initiés à la foi chrétienne. Ce chiffre reste relativement stable. Dans les grandes tendances, avec des données partielles car tous les services diocésains ne peuvent les renseigner avec précision*, on note cette année un peu moins de conversion de personnes d’origine musulmane et très peu de tradition juive. On observe comme chaque année environ 1% soit 46 catéchumènes venant de spiritualités orientales et une trentaine de personnes ayant pratiqué des religions traditionnelles africaines ou autres ou encore ayant adhéré à d’autres mouvements spirituels. 12 % déclarent n’avoir eu aucune religion auparavant.