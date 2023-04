Nouvel économe diocésain à Annecy

Mgr Yves Le Saux a nommé M. Raphaël de Rugy économe diocésain à compter du 1er avril 2023. Il succède à M. Raymond Boccard qui a assuré cette responsabilité pendant près de 17 ans et qui a pris sa retraite.

La mission particulière de l’économe diocésain est d’administrer les biens du diocèse. Il s’agit d’une mission large qui oblige à un regard sur des domaines variés : les ressources humaines, la gestion des biens immobiliers, les finances et le juridique, etc. Cette mission doit s’exercer en référence à l’Évangile : Jésus parle du “serviteur fidèle et sensé” (Mt 24, 45). L’économe est serviteur de son Église. Il est fidèle à son évêque et il aime son Église, “corps du Christ”. Il est sensé : il a un devoir de compétence auprès de l’évêque et des autres acteurs du diocèse.