Avignon : les squatteurs des locaux du diocèse bientôt expulsés

Squattés depuis quatre ans par le collectif d’extrême gauche Rosmerta et des migrants, les locaux du diocèse d’Avignon pourraient bientôt être libérés, tous les recours possibles ayant été épuisés. Le diocèse a aussi refusé de les vendre au prix proposé par les squatteurs.

L’association cherche un bâtiment de 300 mètres carrés en Avignon à acheter pour 500.000 euros, et le service public de l’information ne prend – évidemment – pas du tout parti :

“L’expulsion est possible sur le papier mais en réalité ce n’est pas seulement la valeur du bâtiment qui est en jeu, ce sont aussi les valeur de l’église et de la République : l’amour de son prochain ou la fraternité. Ca devient compliqué d’expulser ceux qui appliquent ces valeurs d’accueil en hébergeant 60 personnes en ce moment, près de 200 depuis quatre ans. Rosmerta remplit une partie des missions de l’État, mais aussi de l’aide sociale à l’enfance du Département du Vaucluse.

Rosmerta cherche maintenant un nouveau bâtiment à Avignon, 300 mètres carrés minimum pour 500.000 euros, c’est le prix pour ne pas être expulsé”.

Par ailleurs le diocèse d’Avignon essaie de vendre l’ancien couvent des Cordeliers de Valréas et le local Favela voisin, ce qui suscite l’inquiétude des riverains dans la presse. On se demande bien pourquoi – à priori Rosmerta et ses migrants ne veulent pas quitter Avignon.