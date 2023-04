Le père Alexis Wiehe demande sa réduction à l’état laïc

Fin janvier, le diocèse de Fréjus-Toulon a annoncé avoir retiré tout ministère public au père Alexis Wiehe, ancien curé de la cathédrale, et ex-pretre des Béatitudes, suite à une enquête canonique et un signalement au procureur. Il avait, selon le diocèse, manqué à plusieurs reprises à l’engagement du célibat sacerdotal.

Ce lundi de Pâques, le père Wiehe a annoncé sur son compte Facebook :

Que la paix du Ressuscité habite nos cœurs !

Après un long temps de silence et de discernement, je viens vous annoncer une nouvelle importante : j’ai écrit au Pape pour lui demander d’être relevé de mes obligations sacerdotales et de retourner à l’état laïc.

Cette décision n’a pas été facile à prendre parce que j’ai vraiment été comblé en tant que prêtre au service de tous, que ce soit dans le Var en France, chez moi à l’Île Maurice, ou encore à Medjugorje et en Terre Sainte à l’occasion des pèlerinages accompagnés en ces lieux.

Cependant, je reconnais que le célibat n’a pas été facile à vivre et que je n’ai pas toujours pu rester fidèle à cet engagement.

Sans vouloir ressasser d’amertume ni alimenter aucune polémique, c’est vrai aussi que j’ai été abîmé par tout ce qui s’est passé et les pressions dont j’ai été l’objet. Il me semble préférable de ne pas m’arrêter à ces maladresses puisque l’Église catholique reste ma famille.

Au moment opportun je m’exprimerai plus longuement afin de rétablir la vérité et pour donner ma version des faits à propos de ce qui a été diffusé à mon sujet.

Aujourd’hui j’ai besoin d’avancer dans la paix et de retrouver un élan de vie. Dans l’attente de la réponse du Pape, j’envisage donc de reprendre une formation et de poursuivre mon chemin autrement, en cherchant de mon mieux à suivre humblement Jésus-Christ à l’école de Marie et en gardant comme boussole l’Évangile.

Je remercie de tout cœur celles et ceux qui m’ont soutenus par leurs messages et leurs prières. Vous pouvez me joindre par mail à l’adresse suivante : [email protected]

En espérant que nos chemins se recroiseront, je vous souhaite une très bonne fête de Pâques !