Alors que l’archevêque de Séville (Espagne) a suspendu la messe traditionnelle il y a plusieurs mois, Mgr José Angel Saiz Meneses vient toutefois d’autoriser une messe célébrée (ce jeudi in albis) par un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre et un groupe de séminaristes en pèlerinage en Espagne et au Portugal. Les fidèles sévillans étaient nombreux espérant toujours la reprise des messes traditionnelles chaque dimanche !

Una Voce (Sévillia)