Terres de Mission (émission n°309) : Crises et renouveaux dans l’Eglise

Eglise universelle : Blaise Pascal, le cœur et la raison A l’occasion du quatrième centenaire de sa naissance, Le Figaro consacre un de ses hors-série au célèbre auteur des Provinciales : “Blaise Pascal, le cœur et la raison”. Rédactrice en chef adjointe, Isabelle Schmitz, nous présente ce superbe numéro magnifiquement illustré, en particulier, de nombreux tableaux de Philippe de Champaigne. Un texte intemporel de grande qualité qui nous livre aussi des clés pour analyser notre monde contemporain.

Eglise en France : Crises et renouveaux dans l’Eglise L’Eglise catholique vit aujourd’hui une des crises les plus dramatiques de son histoire. A l’occasion de sa 31ème Université d’été (du 13 au 16 juillet au château des Termelles – 37), Renaissance catholique souhaite éclairer ce fait mais aussi livrer des signes d’espérance à la lumière de l’histoire de l’Eglise, de la théologie, du catéchisme, etc. Le père Danziec, chroniqueur à Valeurs Actuelles, qui sera un des conférenciers de cette UDT, en présente le programme.

Eglise en marche : A la mémoire de Sacha Guitry L’école sainte Clotilde est installée dans ce qui fut la propriété de Sacha Guitry : le domaine de Ternay à Fontenay-le-Fleury, à proximité de Versailles. Un vaste programme de réaménagement des bâtiments et du parc est en cours afin d’accueillir des élèves en nombre sans cesse grandissant. Sœur Diane-Marie, directrice de cette école, présente les événements à venir au bénéfice de ces travaux : vente aux enchères du 21 avril, exposition des 22 et 23 avril, autour de la personnalité et de l’œuvre d’un des plus grands acteurs français, profondément amoureux de la France, de sa langue et de son art de vivre.