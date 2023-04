Dimanche de la Miséricorde

Je me consacre totalement et sans réserves à Vous, afin de vivre et de tendre à la perfection chrétienne dans les rayons qui jaillirent de votre Divin Cœur transpercé sur la Croix.

Je désire propager votre Miséricorde en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelles de miséricorde, et particulièrement en convertissant les pécheurs, en aidant les pauvres, en consolant les affligés et les malades, en priant pour les agonisants et les âmes qui souffrent au purgatoire.