Notre-Dame : lettre ouverte à Mgr Ulrich

Avenir de la Culture a diffusé une lettre ouverte à l’archevêque de Paris, car, malgré les mises en garde répétées d’éminentes personnalités du monde académique et culturel, le diocèse de Paris s’apprête à bouleverser d’une façon inédite l’aménagement intérieur de Notre-Dame. La presse française et internationale s’est fait l’écho d’innovations qui pourraient donner à la cathédrale l’aspect d’un « aéroport » (Le Figaro), voire d’un « Disneyland du politiquement correct » (The Telegraph).

En 2022, Avenir de la Culture a remis à Monseigneur Georges Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris, une supplique signée par 62 986 personnes afin qu’il revienne sur le projet initié par Monseigneur Aupetit. A celles-ci, s’ajoutèrent 63 752 signatures récoltées par l’Association américaine pour la Défense de la Tradition, Famille et Propriété. L’Archevêché a choisi d’ignorer cette clameur populaire de 126 738 chrétiens pour Notre-Dame venue de France et de l’étranger.

Face au refus des autorités diocésaines d’engager un dialogue, Avenir de la Culture a adressé le 25 mars 2023, une lettre ouverte au nouvel archevêque de la capitale, Mgr Laurent Ulrich. L’association le conjure de renoncer à une « modernisation » de Notre-Dame qui constituerait une rupture avec près d’un millénaire de chrétienté. Ce document a été porté à la connaissance de l’ensemble des évêques de France et des curés du diocèse de Paris.

La lettre ouverte est accessible ici.