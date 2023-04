“Des pâtes, des pâtes, mais des Panzani ! ” joué dans la cathédrale de Pontoise…

Dimanche 16 avril, un concert a été joué en la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise, organisé par l’association Les Heures musicales.

Des musiques de publicités ont été jouées par Philippe Bardon, conseiller musical de l’association. Organiste musical de métier, il est employé par la paroisse depuis 1997. Il joue de son instrument favori lors des messes, offices, célébrations…

Qui plus est, l’orgue de la cathédrale Saint-Maclou est le plus grand orgue du Val-d’Oise et comporte plus de 3 000 tuyaux.

A quand le retour du sacré dans nos églises ?