Vacance épiscopale, mode d’emploi

Le diocèse de Valence (Drôme) dont l’évêque Pierre-Yves Michel est nommé à Nancy publie un mode d’emploi de la vacance épiscopale – la période d’ici la nomination du prochain évêque; cela dit, Mgr Michel reste administrateur diocésain de Valence jusqu’à son installation à Nancy le 18 mai prochain. A ce jour, les diocèses de Laval, Pamiers, Valence et Chambéry n’ont pas d’évêque.

Les évêques d’Evreux, Agen, Pontoise et Albi atteindront cette année la limite d’âge théorique (75 ans) et devront être remplacés. Deux autres évêques sont très malades, et un dernier (Nevers) est en congé provisoire jusqu’en juin pour cause de surmenage.

Avec le transfert de Mgr Pierre-Yves Michel s’ouvre pour le diocèse de Valence une période transitoire en deux phases, jusqu’à la nomination et l’installation d’un nouvel évêque. Voici quelques pistes pour mieux comprendre ces quelques mois à venir.